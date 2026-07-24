Día del Abuelo: más de 180 adultos mayores participaron de una jornada de tejo en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Día del Abuelo se celebró este viernes con una multitudinaria jornada de tejo que reunió a más de 180 adultos mayores en Paraná. La propuesta, organizada junto al Municipio, combinó deporte, recreación y un espacio de encuentro en la antesala de los Juegos de la Ciudad.
En el marco del Día del Abuelo, más de 180 adultos mayores participaron este viernes de una jornada de tejo en Paraná, una actividad recreativa organizada por el Municipio que también sirvió como preparación para los Juegos de la Ciudad, cuya apertura está prevista para el próximo 3 de agosto. La convocatoria superó las expectativas y permitió que vecinos de distintos puntos de la capital entrerriana compartieran una mañana de deporte, integración y compañerismo.
Durante el encuentro, los participantes disfrutaron de partidos de tejo, una chocolatada y un espacio de convivencia pensado para promover la participación activa de las personas mayores. La iniciativa fue impulsada por el trabajo conjunto entre el Municipio y los equipos que desarrollan actividades recreativas en los Centros Integradores Comunitarios (CIC), donde semanalmente se llevan adelante propuestas deportivas y sociales para este sector de la población.
En diálogo con Elonce, una de las organizadoras destacó el valor de la jornada y explicó que la actividad forma parte del calendario previo a las competencias municipales que comenzarán en agosto.
Una celebración con deporte, recreación y encuentro
“anticipando los Juegos de la Ciudad que comenzarán el 3 de agosto”, señaló en primer lugar al referirse al motivo de la convocatoria.
Luego, agregó: “Hoy están participando 180 porque vinieron más. El encuentro de tejo lo hicimos con la Municipalidad gracias a nuestra intendenta, que nos dio la posibilidad de hacer este encuentro que compartimos una chocolatada en el ámbito de que el 26 de julio es el día del abuelo. También estamos festejando ese día”.
Además, remarcó la importancia que tienen este tipo de iniciativas para el bienestar de los adultos mayores. “Estamos compartiendo con ellos sabiendo que esto no es solamente un juego, sino también una diversión y una salida para ellos, que los adultos mayores hoy lo necesitan”, expresó.
Actividades en los CIC y testimonios de los participantes
La entrevistada también contó que las propuestas recreativas no se limitan a esta jornada especial, sino que forman parte de un trabajo permanente que se desarrolla en diferentes barrios de Paraná. “También relató que cuentan con la misma actividad del tejo y de otras actividades en todos los CIC de la ciudad de Paraná”, indicaron durante la cobertura.
Los propios participantes coincidieron en destacar el clima de compañerismo que se vive en cada encuentro. Una jubilada expresó con entusiasmo: “Es muy lindo, son muy buenos compañeros, es muy lindo estar con ellos y encontrarse”.
Otra de las asistentes también valoró el ambiente que se genera en estas actividades y afirmó: “Somos todos compañeros y acá no hay ningún problema”. Sus palabras reflejaron el espíritu de una jornada en la que el deporte fue la excusa para fortalecer vínculos, compartir experiencias y celebrar el Día del Abuelo con una propuesta que promueve la inclusión, la recreación y una mejor calidad de vida para las personas mayores.