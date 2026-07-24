Argentino fue detenido en EE.UU. por el femicidio de su novia en México tras más de tres años prófugo

Juan Manuel Reverter, principal sospechoso del femicidio de Agostina Jalabert, fue detenido este jueves en Estados Unidos luego de permanecer más de tres años prófugo de la Justicia. El arresto se produjo en el estado de Oregon y puso fin a una intensa búsqueda internacional iniciada tras el crimen de la modelo argentina ocurrido en febrero de 2023 en México.

El procedimiento se realizó alrededor de las 7.30 en Deschutes y fue encabezado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, con la participación de Interpol Washington, el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza.

Reverter, de 38 años, era buscado desde el 18 de febrero de 2023, cuando Agostina Jalabert fue hallada sin vida en el departamento que ambos compartían en Playa del Carmen. En enero de este año, Interpol había emitido una alerta roja para facilitar su captura internacional.

El crimen que conmocionó a la comunidad argentina

Agostina Jalabert, nacida en Carmen de Patagones, tenía 31 años cuando fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado por su hermana Candela, de 21 años, quien también residía en el departamento.

Según la investigación, la joven llegó al edificio durante la mañana del 18 de febrero, pero el código de acceso a la vivienda no funcionó. Un guardia de seguridad le informó que durante la madrugada se habían escuchado gritos y disturbios en el departamento, situación que motivó dos intervenciones de la policía local.

Minutos después, Reverter abrió la puerta y le preguntó dónde se encontraba Agostina. Al ingresar al baño, Candela encontró a su hermana colgada de un toallero. En ese contexto, el acusado escapó y desde entonces permaneció prófugo.

La investigación cambió el rumbo del caso

En un primer momento, las autoridades mexicanas contemplaron la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, la familia de la víctima denunció presuntas irregularidades en la investigación y reclamó que se profundizaran las pericias.

Así luce Reverter actualmente.

Con el avance de la causa, los investigadores concluyeron que Agostina había sido golpeada en el rostro y el cuerpo y que murió por la presión ejercida sobre su cuello. De acuerdo con la acusación, posteriormente el agresor utilizó un cinturón para colgar el cuerpo y simular un suicidio.

El alivio de la familia tras la captura

La detención de Juan Manuel Reverter fue recibida con alivio por la familia de Agostina Jalabert, que durante más de tres años sostuvo una campaña para reclamar justicia y lograr la captura del principal sospechoso del femicidio.

“Sabíamos que iba a pasar en algún momento y lo estábamos esperando”, afirmó Edgardo Jalabert, padre de la modelo, en diálogo con TN. Luego explicó cómo se produjo el arresto: “Él se fue hace un tiempo para allá y nunca renovó su pasaporte porque estaba flojo de papeles. Así que cayó por ambas cosas. Ahí lo detuvieron y a partir de ahí empezó todo el proceso para que puedan deportarlo a México”.

El hombre expresó además la emoción que significó la noticia para toda la familia. “La noticia fue alentadora. Emocionante en el sentido de que nos dio satisfacción. Que pague por lo que le hizo a nuestra hija. Nadie nos la va a devolver, pero tiene que pagar. Eso es lo que espero”, sostuvo.

Por su parte, Candela Jalabert, hermana de Agostina y quien encontró el cuerpo de la joven el día del crimen, también se expresó en las redes sociales tras conocerse la captura del acusado: “Tres años contando en horas, esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos. Mi hermana tuvo justicia”.

Desde el inicio de la investigación, la familia rechazó la hipótesis inicial de un suicidio y reclamó que el caso fuera investigado como un femicidio. En ese contexto, Edgardo Jalabert fue categórico: “A mi hija la asesinaron, no fue un suicidio”. A partir de ese momento, sus familiares, junto a una red de mujeres en Argentina y México, impulsaron una campaña permanente para exigir justicia, que finalmente dio un paso clave con la detención del principal acusado.