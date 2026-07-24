Franco Colapinto chocó en la práctica del GP de Hungría y terminó anticipadamente su jornada con Alpine

REDACCIÓN ELONCE
El piloto argentino perdió el control de su Alpine en la última curva del circuito, durante la segunda práctica libre. Salió ileso, pero el accidente le impidió seguir girando y condicionó su preparación para la clasificación.
Franco Colapinto chocó el Alpine en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría y cerró antes de tiempo una jornada que ya había comenzado con desventajas.
El piloto argentino perdió el control de su monoplaza en la última curva del Hungaroring, impactó contra las defensas y provocó una bandera roja cuando todavía restaba más de media hora para el final de la sesión. Afortunadamente, salió ileso y pudo abandonar el vehículo por sus propios medios.
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El incidente ocurrió durante su primer intento con neumáticos blandos, cuando buscaba mejorar sus tiempos tras haber cedido el auto al estonio Paul Aron en la primera práctica libre. El golpe dañó principalmente la parte trasera del Alpine, lo que impidió que el equipo pudiera devolver el auto a la pista.
Por protocolo, Colapinto fue trasladado en el auto médico para una revisión de rutina, aunque rápidamente se confirmó que no había sufrido lesiones. Mientras tanto, los comisarios retiraron el vehículo y verificaron las condiciones de seguridad para reanudar la actividad.
Una jornada con poco rodaje y escasa información
El argentino había comenzado la FP2 con neumáticos de compuesto medio y apenas pudo completar once vueltas. En su primer registro marcó 1m23s553 y luego mejoró hasta 1m22s531, ubicándose a apenas cuatro décimas de su compañero Pierre Gasly.
Su mejor vuelta con neumáticos medios, de 1m22s105, fue posteriormente anulada por exceder los límites de la pista. Poco después, el equipo decidió montar neumáticos blandos para buscar un salto de rendimiento, pero el intento terminó abruptamente con el accidente.
¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto perdió el control de su Alpine en la curva y terminó chocando contra el muro en la FP2 del Gran Premio de Hungría.
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La pérdida de control se produjo en la curva 14, uno de los sectores más comprometidos del circuito húngaro durante toda la jornada. Allí también habían tenido dificultades Lewis Hamilton y Paul Aron en la primera sesión de entrenamientos.
Qué provocó el accidente de Colapinto
Según las primeras explicaciones transmitidas por radio desde el box de Alpine, el incidente habría estado relacionado con la escasa adherencia de la pista. Stuart Barlow, uno de los ingenieros del equipo, le explicó al piloto que el auto comenzó a bloquear el tren trasero al momento de la frenada.
"Parece un poco de bloqueo en los ejes, pero en cuanto pisaste el freno ahí, la parte trasera empezó a bloquearse ligeramente y luego ambos ejes", le comunicó el ingeniero tras revisar los primeros datos de telemetría.
El impacto fue relativamente leve porque el bloqueo de las ruedas redujo la velocidad antes del contacto con las barreras. Sin embargo, el Alpine sufrió daños en el alerón trasero y el equipo también decidió revisar en profundidad la caja de cambios antes de la actividad del sábado.
La autocrítica del piloto argentino
Tras la sesión, Colapinto reconoció que la falta de rodaje condicionó su rendimiento en un circuito que ya de por sí presenta muy poco agarre.
"Fue un día bastante corto. Perdimos la sesión de la mañana, así que eso no fue lo ideal. Creo que los coches de este año, con la baja carga aerodinámica, son cada vez más difíciles de conducir. En un circuito como este, con muy poco agarre, todo se vuelve bastante complicado", explicó el bonaerense.
Sobre el accidente, añadió: "Perdí la parte trasera en la última curva y golpeé la parte trasera del coche contra las barreras de neumáticos. No fue un buen día ni el comienzo que esperábamos".
El piloto también admitió que el equipo deberá trabajar con muy poca información para preparar la clasificación. "Perdimos mucho tiempo en pista, así que ahora debemos centrarnos en lo que podemos aprender e intentar mejorar para mañana. Obviamente no tenemos muchos datos, pero creo que todavía podemos trabajar en ello e intentar poner el coche en una ventana de funcionamiento mejor para mañana", sostuvo.
Alpine buscará recuperarse en la clasificación
Con apenas once vueltas completadas, el equipo francés deberá apoyarse principalmente en los datos obtenidos por Paul Aron durante la FP1 y en el trabajo realizado por Pierre Gasly, quien finalizó 14° en la segunda práctica.
El escaso kilometraje representa una desventaja importante para Colapinto de cara a la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación, ya que el Hungaroring exige una puesta a punto muy precisa debido a sus curvas lentas y a las dificultades para adelantar durante la carrera.
En la parte alta de la tabla, Ferrari volvió a mostrarse competitivo. Charles Leclerc lideró la primera práctica, mientras que en la FP2 Lewis Hamilton encabezó un contundente 1-2 de la escudería italiana. George Russell fue quinto con Mercedes, mientras que el líder del campeonato quedó relegado al 13° puesto tras perderse la primera sesión.