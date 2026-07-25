El único entrerriano: Genaro Molteni fue convocado otra vez a la preselección argentina de hockey

Genaro Molteni fue convocado nuevamente a la preselección argentina de hockey sobre césped, en el marco del proceso de preparación para los Juegos Odesur. El paranaense participará de dos concentraciones nacionales que se desarrollarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), donde intentará consolidarse entre los jugadores que integrarán la nómina definitiva.

El deportista, formado en Paraná Rowing Club y radicado desde principios de año en Rosario para jugar en Universitario, atraviesa un gran presente deportivo. "La semana pasada me llegó la convocatoria y la verdad que estoy muy contento de poder seguir en el proceso", expresó durante una entrevista.

Las concentraciones se realizarán del 4 al 7 y del 10 al 13 de agosto, con una prelista integrada por unos 35 jugadores, de la que surgirá el plantel que representará a la Argentina en los próximos Juegos Odesur.

Un nuevo desafío con la Sub 21

Molteni contó que comenzó a formar parte de las convocatorias nacionales en diciembre de 2024 con la categoría Sub 18 y que luego continuó en la Sub 19. Ahora afronta su primera experiencia en la Sub 21.

"Ya haber quedado en esta lista me pone muy contento. Estas dos semanas las voy a tomar como mucho aprendizaje. Es mi primera experiencia con la Sub 21 y cada entrenamiento me va a servir muchísimo", afirmó.

Aunque sabe que la competencia será exigente, el entrerriano mantiene la ilusión de integrar la lista final. "Si no se da en esta oportunidad, quizás sea en otra. Voy a tener que seguir metiéndole", sostuvo.

Adaptación a Rosario y crecimiento deportivo

Desde febrero, Molteni defiende los colores de Universitario de Rosario, donde compite tanto en Sub 19 como en Primera. Allí encontró un nivel de exigencia que considera clave para su evolución.

"Muy contento con los chicos. Venimos entrenando muchísimo y el equipo está haciendo un muy buen torneo", comentó.

El jugador explicó que el cambio de club le permitió disputar una categoría juvenil que no tenía en Paraná. "Como jugador me fortaleció muchísimo venir acá. Hay entrenadores de muy buen nivel y pude compartir una categoría Sub 19 que en Rowing no estaba teniendo por falta de jugadores", señaló.

Objetivos inmediatos

Antes de viajar al Cenard, Molteni afrontará otro compromiso importante: la Superliga de Clubes Sub 19, que reunirá en Buenos Aires a los mejores equipos del interior y de la capital.

"El objetivo es llegar lo más alto posible en ese torneo y después afrontar la concentración de la mejor manera para estar a la altura", indicó.

Además de su carrera deportiva, el entrerriano se encuentra viviendo solo en Rosario y cursando estudios universitarios. "Estoy muy feliz", resumió sobre esta nueva etapa.

Al cerrar la entrevista, agradeció el apoyo recibido desde Paraná: "Sé que siempre van a estar alentándome. Siempre recibo sus mensajes de apoyo. También quiero mandarle un saludo a mi familia, que siempre está".