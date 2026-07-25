Vozinha, revelación del Mundial con Cabo Verde, es el nuevo arquero de un grande sudamericano

Vozinha, el arquero que se destacó con la selección de Cabo Verde durante el Mundial 2026, continuará su carrera en Colo Colo. El presidente del club chileno, Aníbal Mosa, confirmó que existe un acuerdo para incorporar al experimentado guardameta, quien llegará como agente libre tras finalizar su vínculo con el Chaves de Portugal.

"Hay un acuerdo. Después de los exámenes médicos, será presentado en el estadio Monumental. Además de contar con mi aprobación, su nombre fue consensuado en todos los estamentos del Colo Colo. Es alguien que llega para contribuir al club", afirmó Mosa ante la prensa.

El arquero, de 40 años, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, quedó libre luego de que expirara su contrato con el Chaves, equipo de la segunda división portuguesa, a fines de junio.

La figura de Cabo Verde en el Mundial

Vozinha fue una de las grandes revelaciones del Mundial disputado entre junio y julio, donde lideró la histórica participación de Cabo Verde, que alcanzó la fase eliminatoria en su debut absoluto en la competencia.

La selección africana quedó eliminada en los dieciseisavos de final tras exigir al máximo a Argentina, que necesitó del tiempo suplementario para imponerse por 3-2.

Además, el arquero mantuvo su valla invicta en el empate sin goles frente a España, que posteriormente se consagró campeona del torneo, y repitió esa actuación en el cierre de la fase de grupos ante Arabia Saudita.

Un refuerzo para el líder del torneo

Con su llegada, Colo Colo suma experiencia a un plantel que atraviesa un gran presente en el fútbol chileno.

El conjunto albo lidera actualmente la Primera División y busca conquistar el 35º título de liga de su historia.