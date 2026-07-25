La Velada del Año 6: a qué hora empieza en Argentina y dónde verla en vivo gratis

El evento organizado por Ibai Llanos reunirá combates entre creadores de contenido y espectáculos musicales. Conocé el horario para Argentina y cómo seguir la transmisión.
La Velada del Año 6 ya genera una enorme expectativa entre los seguidores del streaming, los videojuegos y las redes sociales. El evento organizado por Ibai Llanos volverá a reunir a reconocidos creadores de contenido en una jornada que combinará combates de boxeo amateur con espectáculos musicales y promete volver a batir récords de audiencia.
Como ocurre cada año, miles de argentinos seguirán la transmisión en vivo para no perderse ninguno de los enfrentamientos ni las actuaciones previstas.
¿A qué hora empieza la Velada del Año 6 en Argentina?
Por la diferencia horaria con España, la transmisión comenzará durante la tarde de este sábado en el país. La alfombra roja será desde las 13 y el inicio del evento a partir de las 14 (hora de Argentina).
La programación incluirá la presentación de los participantes, los combates y los shows musicales previstos entre pelea y pelea.
El evento podrá seguirse gratis y en vivo a través del canal oficial de Ibai Llanos en Twitch.
La transmisión estará disponible desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV, sin necesidad de pagar una suscripción o membresía.
Combates y shows musicales
La Velada del Año 6 contará con varios enfrentamientos entre streamers, influencers y creadores de contenido de Europa y Latinoamérica.
Además, entre cada combate habrá presentaciones de destacados artistas de la música urbana y el pop, uno de los sellos distintivos del evento desde sus primeras ediciones.
Participan:
Edu Aguirre vs. Gastón Edul. Los periodistas se verán las caras arriba del ring, uno español y el otro argentino, justo a una semana de haber finalizado la Copa del Mundo que dejó al seleccionado albiceleste derrotado por el país ibérico.
Fabiana Sevillana vs. La Parce. La tiktoker española juega de local y se batirá a duelo con la influencer colombiana.
Clersss vs. Natalia MX. En este combate se verán las caras la influencer española con más de tres millones de seguidores y la streamer mexicana.
Lit Killah vs. Kidd Keo. Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026.
Alondrissa vs. Angie Velasco. La puertorriqueña y la argentina combatirán pese a que las dos son grandes amigas.
Virzz vs. Gero Arias. Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028.
Roro vs. Samy Rivers. El 25 de julio será la segunda vez que ambas se suben al ring; por un lado, la influencer de lifestyle española y por otro, la mexicana, una de las más famosas de la región.
Marta Díaz vs. Tatiana Kaer. La primera sevillana y la segunda valenciana. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de La Velada del Año.
Plex vs. Fernanfloo. Ambos se presentaron en anteriores ediciones y ganaron; ahora se medirán en el ring. El español y el salvadoreño son dos de las figuras que más se aclamaron para este evento.
IlloJuan vs. TheGrefg. Los españoles son dos de los pesos pesados de la creación de contenido en su país. Los fanáticos esperan ver el 25 de julio un gran combate.