Coti, la niña entrerriana que entrevistó a Marcos Senesi, ahora sueña con conocer a Lionel Messi

Coti, la nena de Concordia que entrevistó a Marcos Senesi, ya piensa en un nuevo desafío: conocer y dialogar con Lionel Messi. Con solo seis años, convirtió una idea familiar nacida durante el Mundial en un fenómeno que despierta sonrisas, suma seguidores y la transformó en una de las pequeñas figuras virales de Entre Ríos.

Todo comenzó como un juego. Frente al entusiasmo que la Selección Argentina genera en su casa, Coti decidió tomar un micrófono improvisado y salir a preguntarles a familiares cómo imaginaban cada partido. Aquella ocurrencia dio origen a "Coti Mundial", un segmento que rápidamente empezó a crecer en las redes sociales.

"Papá, voy a hacer Coti Mundial", recordó su padre, Franco, sobre el momento en que nació la iniciativa. "Arrancamos entrevistando a las tías, los primitos y los abuelos. Después seguimos con amigos, salimos al centro y cada vez se fue dando más hasta llegar a lo que pasó con Marcos, que fue una locura", contó.

De un video familiar a entrevistar a un campeón

El gran salto llegó con la visita del defensor de la Selección Argentina, Marcos Senesi, a Concordia. La familia intentó acercarse durante una actividad pública, aunque inicialmente no pudo hacerlo. Sin embargo, horas más tarde surgió una nueva oportunidad.

"Estábamos en una plaza y no pudimos conocerlo. Después mi papá me llevó a la noche y lo pude conocer. Le hice una pequeña entrevista que me encantó", relató Coti con la naturalidad que la caracteriza.

Consultada sobre cómo fue el encuentro con el futbolista, no dudó en resumirlo en una sola palabra: "Muy amable".

Para sus padres, ese momento representó mucho más que una entrevista. Fue la confirmación de que el proyecto que nació como un juego podía convertirse en una experiencia inolvidable para su hija.

Una familia futbolera detrás del proyecto

En la casa de Coti el fútbol ocupa un lugar central. La pasión por la Selección Argentina atraviesa a toda la familia y fue el punto de partida para que surgieran los videos.

"Somos una familia muy futbolera, miramos fútbol y somos fanáticos de la Selección Argentina", explicó Franco.

Además, la mamá de la niña agradeció "a toda la gente que apoyó a Coti desde el video uno. Nos escribían diciendo que querían más Coti Mundial, más resúmenes. Lo que siempre buscamos fue sacar una sonrisa".

La mamá también destacó el valor de acompañar los sueños de los chicos. "Todo esto que nos está pasando es inexplicable. Es un orgullo como mamá. Queremos decirles a las familias que los sueños se cumplen y que los adultos tienen que acompañar, ayudar y guiar a los niños para que puedan alcanzarlos", sostuvo emocionada.

El próximo objetivo: entrevistar a Lionel Messi

Coti cursa primer grado y ya es conocida en su escuela. "Me dicen 'Coti Mundial' y las seños me felicitan", contó entre sonrisas. Sus padres aseguran que, además de este presente inesperado, mantienen el mismo compromiso de siempre con sus tres hijas.

"Estamos orgullosos de Coti, de Jazmín y de Martina. Como padres vamos a hacer lo imposible para que puedan cumplir sus sueños", afirmaron.

Cuando llegó el momento de hablar del futuro, la respuesta de la pequeña periodista fue inmediata. Después de entrevistar a Marcos Senesi, ahora apunta al capitán de la Selección. "Con Messi", respondió sin dudar cuando le preguntaron a quién le gustaría entrevistar.

¿Qué le preguntaría? Coti ya tiene la idea clara: "Le haría las mismas preguntas que hacía durante el Mundial, como las que hice en mis videos".