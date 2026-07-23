Niños y familias colmaron la plaza para recibir a Marcos Senesi y expresarle su admiración

Marcos Senesi protagonizó este jueves una emotiva bienvenida en la Plaza Municipal de Concordia, donde cientos de vecinos, especialmente niños y familias, se acercaron para saludar al defensor de la Selección Argentina luego de su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con camisetas albicelestes, banderas y celulares en mano, los más pequeños esperaron durante varios minutos la llegada del futbolista surgido en Concordia. Muchos aprovecharon la oportunidad para pedirle una foto, un autógrafo o simplemente manifestarle su admiración.

Foto: Elonce.

Elonce dialogó con algunos de los chicos presentes, quienes compartieron su emoción por poder conocer de cerca al jugador del Tottenham Hotspur y destacaron el orgullo que representa para la ciudad.

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El sueño de un autógrafo y el orgullo de tener un mundialista

"Lo vi bien a Senesi", resumió uno de los niños que asistió al homenaje. Al ser consultado sobre qué le diría al defensor, respondió: "Es un gran jugador y que siga defendiendo bien".

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Otro pequeño confesó cuál era su mayor deseo durante la jornada: "Que me firme la camiseta", expresó mientras aguardaba el paso del futbolista.

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También hubo espacio para el análisis futbolístico. Una adolescente consideró que, pese a la escasa participación del concordiense durante el certamen, dejó una buena imagen cada vez que ingresó al campo de juego.

El cariño de toda una ciudad

"Jugó poco, pero dentro de lo poco que jugó, lo hizo bastante bien", evaluó la joven sobre el desempeño del defensor durante el Mundial.

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Otro de los testimonios reflejó el sentimiento compartido por muchos vecinos: "Es un orgullo que juegue en la Selección Argentina siendo de Concordia", destacó.

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El afecto de los más chicos también se hizo sentir con espontaneidad. "Lo amamos a Senesi", expresaron un grupo de niñas entre sonrisas y aplausos mientras esperaban saludar al futbolista.

Foto: Elonce.

La jornada estuvo marcada por el entusiasmo de los vecinos, que acompañaron al defensor en su regreso a la ciudad y celebraron el recorrido de uno de los futbolistas surgidos de Concordia que logró vestir la camiseta de la Selección Argentina en una Copa del Mundo.