"Modo Testigo": una provincia convoca a los ciudadanos a filmar infracciones de tránsito para denunciarlas

REDACCIÓN ELONCE
El programa Modo Testigo comenzó su primera etapa con un canal oficial de WhatsApp para recibir fotos y videos de infracciones de tránsito. Por ahora no habrá multas, pero el objetivo es sumar pruebas para futuras sanciones y reforzar la prevención vial.
Modo Testigo comenzó a funcionar en Mendoza como una nueva herramienta de participación ciudadana para reforzar la seguridad vial. El Gobierno provincial habilitó un canal oficial de WhatsApp para que los vecinos envíen fotografías y videos de infracciones de tránsito, con el objetivo de registrar conductas peligrosas y avanzar hacia un sistema que, en una segunda etapa, permitirá utilizar ese material como prueba para aplicar sanciones.
La iniciativa fue reglamentada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y constituye la primera fase de un programa que busca incorporar a los ciudadanos en la detección de infracciones. Según explicó la administración mendocina, el sistema pretende "fortalecer la participación ciudadana en las políticas de seguridad vial" mediante el aporte de imágenes y registros audiovisuales obtenidos en la vía pública.
Durante esta etapa inicial, las denuncias no derivarán en multas ni sanciones. El material recibido será utilizado exclusivamente con fines preventivos y de concientización, mientras continúa el desarrollo tecnológico de la plataforma definitiva.
Cómo funcionará el sistema
Las fotografías y los videos enviados por los ciudadanos serán recibidos por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza. Allí serán analizados para determinar si cumplen con los requisitos establecidos y si pueden ser difundidos en campañas de prevención.
El Gobierno provincial aclaró que, en caso de publicarse, la identidad de las personas involucradas será preservada. La intención es generar conciencia sobre las conductas de riesgo sin exponer públicamente a los infractores durante esta primera etapa.
El programa comenzó a diseñarse en abril mediante mesas de trabajo entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, jueces viales, autoridades de tránsito y equipos técnicos especializados. El objetivo fue establecer criterios comunes para la validación de la información y definir los procedimientos que tendrá el sistema cuando entre plenamente en funcionamiento.
Qué infracciones podrán denunciarse
La segunda etapa del proyecto está prevista para agosto y se integrará a la aplicación oficial Mendoza × Mí. A diferencia del sistema actual, incorporará herramientas de validación tecnológica capaces de verificar automáticamente datos como la ubicación, la fecha, la hora y otros metadatos asociados a cada imagen o video.
Cuando esa instancia esté operativa, el material reunirá mayores garantías para respaldar eventuales actuaciones administrativas y sanciones por infracciones de tránsito.
Según informó el Gobierno mendocino, los ciudadanos podrán reportar maniobras peligrosas, conductores que utilicen el teléfono celular mientras manejan, falta de uso del cinturón de seguridad, excesos de velocidad, transporte indebido de personas, circulación antirreglamentaria y cualquier otra conducta de riesgo prevista por la normativa vial.
El material deberá corresponder exclusivamente a hechos ocurridos dentro del territorio de Mendoza. Además, quienes realicen la comunicación deberán proporcionar nombre, apellido y correo electrónico, datos que serán resguardados por las autoridades.
Con esta iniciativa, Mendoza apuesta a ampliar la participación ciudadana en materia de seguridad vial y a incorporar herramientas tecnológicas para mejorar el control del tránsito.
Aunque por ahora el programa tiene un carácter preventivo, el objetivo final es que las imágenes aportadas por los vecinos puedan transformarse en evidencia válida para sancionar infracciones, en el marco de un sistema que busca reducir conductas peligrosas y fortalecer el cumplimiento de las normas de circulación.