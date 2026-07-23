“Sueño cumplido”: hincha de Patronato obsequió una camiseta rojinegra a Scaloni

Un viaje improvisado terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable para un hincha de Patronato. Diego Moreira, vecino de Paraná, decidió viajar junto a su esposa y su hijo hasta Pujato, el pueblo natal de Lionel Scaloni, con un objetivo muy claro: conocer al entrenador de la Selección Argentina y entregarle una camiseta del club rojinegro. El sueño se cumplió y quedó marcado por un encuentro cargado de emoción, humildad y pasión futbolera.

Moreira contó que la idea surgió de manera espontánea, impulsada por el deseo de su hijo Mirko de conocer al técnico campeón del mundo. "Mi hijo quería ir a conocerlo y decidimos con mi señora cumplirle el sueño y llevar la camiseta de Patronato. Eso nos enorgullece un montón", relató.

Un recibimiento que superó las expectativas

Al llegar a Pujato, la familia se encontró con decenas de personas esperando la salida de Scaloni frente a su casa.

Lejos de limitarse a un saludo rápido, el entrenador dedicó varias horas a firmar camisetas, sacarse fotografías y conversar con quienes habían viajado para verlo.

"Había unas 50 personas y él las recibió a todas. Salía, firmaba camisetas, se sacaba fotos y volvía a entrar un rato porque la gente lo desbordaba", recordó Moreira en diálogo con Elonce.

El paranaense destacó especialmente la sencillez del entrenador y el trato cordial que recibió tanto de Scaloni como de los vecinos de la localidad santafesina. "Es un tipo humilde, de perfil muy bajo. La gente de Pujato es espectacular, muy amable", resumió.

Viajó desde Paraná para conocer a Scaloni y le regaló una camiseta de Patronato

Una camiseta de Patronato y un regalo especial

Durante el encuentro, Diego aprovechó para entregarle algunos presentes. Además de la camiseta de Patronato, le regaló dos discos de su grupo musical, "Diego y La Única", ya que también se dedica profesionalmente a la música tropical.

El intercambio dio lugar a una breve conversación sobre el club entrerriano. "Le dije que acá teníamos al Ratón Ayala y a Aimar. Se rió y me respondió: 'Sí, los conozco, están allá conmigo en el plantel'", contó.

También aprovechó para felicitarlo por la campaña realizada por la Selección Argentina en el último Mundial. "Le dije que habían dado todo por los 47 millones de argentinos y él me respondió: 'Muchas gracias, viejo'", recordó en diálogo con Elonce.

El sueño cumplido de toda una familia

Más allá del encuentro con el entrenador, Diego aseguró que el principal objetivo era cumplir el sueño de su hijo Mirko. El joven, de 20 años, vivió el momento con una enorme emoción. "Mi hijo lloraba. Se sacó un montón de fotos y selfies. Estaba recontento", relató.

Lionel Scaloni y Mirko Moreira (foto Elonce)

Moreira reconoció que antes de llegar sintió incertidumbre por no saber si Scaloni recibiría visitantes, aunque la experiencia terminó superando ampliamente sus expectativas.

El análisis del Mundial

Durante la entrevista también compartió su mirada sobre el desempeño de la Selección Argentina.

Consideró que, pese al subcampeonato, el equipo realizó una gran competencia y valoró el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Scaloni. "España fue superior, jugó un buen partido y nos superó. Los argentinos tenemos que acostumbrarnos a ganar, pero también a perder. Argentina hizo un buen Mundial", sostuvo.

Además, expresó su confianza en que el entrenador continuará llevando al seleccionado a los primeros planos internacionales.

Orgullo entrerriano en los pagos de Scaloni

La historia rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y despertó el interés de muchos usuarios, especialmente por la imagen de Scaloni sosteniendo la camiseta de Patronato.

Para Diego, ese detalle tuvo un significado especial. "Estamos muy orgullosos y muy contentos de haber llevado la camiseta de Patronato hasta Pujato", afirmó. Incluso contó que el propio entrenador le comentó que pensaba llevarse la camiseta a España, donde reside junto a su familia.

Diego Moreira, hincha de Patronato (foto Elonce)

Antes de despedirse, el músico agradeció el cariño recibido y aprovechó para enviar un saludo especial a su hermano Pablo, camionero radicado en Estados Unidos y seguidor habitual de la programación de Elonce.

Con un viaje improvisado, una camiseta rojinegra y mucha ilusión, la familia Moreira consiguió vivir una experiencia que difícilmente olvide: compartir unos minutos con Lionel Scaloni y dejar un pedacito de Paraná en el pueblo donde nació el entrenador de la Selección Argentina.