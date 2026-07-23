Aumentó la demanda de servicios fúnebres gratuitos en Paraná

El municipio pasó de atender unos 15 sepelios mensuales a más de 30. Muchas familias dejaron de pagar servicios privados por dificultades económicas.
La demanda de servicios fúnebres gratuitos en Paraná registró un fuerte incremento durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con datos de la Municipalidad, las solicitudes crecieron entre un 40% y un 50%, al pasar de un promedio de entre 10 y 15 prestaciones mensuales durante el año pasado a más de 25 y, en algunos meses, cerca de 30.
Desde el municipio atribuyen este aumento al complejo contexto económico que atraviesan numerosas familias. Según explicó el secretario de Desarrollo Humano, Juan Enrique Ríos, muchas personas dejaron de afrontar el costo de los servicios funerarios privados para priorizar otros gastos considerados indispensables.
"En ese recorte que hacemos en una situación tan difícil, el servicio fúnebre es uno de los que más deja de pagar la gente", sostuvo el funcionario.
Un servicio disponible las 24 horas
El servicio social de sepelios funciona durante las 24 horas desde las oficinas ubicadas sobre calle Colón, entre Misiones y San Luis. La prestación comprende el traslado del fallecido desde hospitales o domicilios particulares, la preparación del cuerpo y la provisión del féretro mediante un convenio con el Servicio Penitenciario.
Además, el municipio dispone de dos salas velatorias: una en el barrio Anacleto Medina y otra en el Cementerio Municipal, aunque las familias también pueden optar por realizar el velorio en sus domicilios o en sedes de comisiones vecinales.
Si bien el servicio es gratuito, para las inhumaciones en nichos la familia debe afrontar el costo de una chapa identificatoria. En los casos de indigencia, la comuna contempla la exención de la tasa de inhumación mediante un trámite específico.
Cambiaron las modalidades de los velatorios
Ríos también señaló que, luego de la pandemia, cambiaron las costumbres vinculadas a los velatorios. Actualmente son cada vez menos frecuentes las despedidas de 24 horas y muchas familias solicitan que el sepelio se concrete el mismo día del fallecimiento.
"Antes tenías un velatorio de 24 horas, pero hoy prácticamente eso ya no existe. La gente busca que el sepelio sea lo más pronto posible", explicó.
Otro de los factores que influye en la demanda del servicio municipal son las dificultades económicas de afiliados al PAMI, quienes, pese a contar con un subsidio por fallecimiento, muchas veces no disponen del dinero necesario para afrontar los costos inmediatos del sepelio.
Avanza el nuevo Cementerio Parque
En paralelo, el municipio confirmó que continúa el proceso para habilitar el Nuevo Cementerio Parque, ubicado en la zona suroeste de la ciudad, sobre un predio de 5.700 metros cuadrados con capacidad para unas 8.500 parcelas.
La inauguración está prevista para fines de 2026 o comienzos de 2027. Una vez habilitado, las nuevas inhumaciones se trasladarán al nuevo predio, mientras que el actual Cementerio Municipal dejará de recibir entierros y será preservado como un museo a cielo abierto, manteniendo intactos sus panteones y el patrimonio histórico que alberga.
Actualmente, el sistema funerario municipal funciona con 46 trabajadores, de los cuales 12 integran el servicio social de sepelios y 34 cumplen tareas operativas, administrativas y de mantenimiento en el cementerio tradicional.
Finalmente, Ríos destacó a diario UNO el compromiso del personal que presta servicio las 24 horas y acompaña diariamente a familias que atraviesan momentos de profundo dolor.