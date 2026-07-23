Aerolíneas Argentinas incorporará aviones más modernos: qué cambiará para los pasajeros

Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de 20 aeronaves como parte del mayor programa de renovación de flota desarrollado por la compañía durante la última década. El proyecto se ejecutará entre 2027 y 2031 y alcanzará a sus operaciones nacionales, regionales e internacionales.

La empresa avanzó con el programa durante la Feria Internacional de Farnborough, donde cerró acuerdos con diferentes compañías dedicadas al alquiler de aviones. En esa instancia quedaron formalizados los contratos correspondientes a 14 de las 20 unidades previstas.

El recambio alcanzará al 25% de toda la flota y al 60% de los equipos utilizados en vuelos de larga distancia. La estrategia busca incorporar mayor capacidad, reducir los costos por asiento y actualizar el servicio ofrecido a los pasajeros.

Qué aviones incorporará Aerolíneas Argentinas

El programa de Aerolíneas Argentinas incluye seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10, cuyos contratos ya fueron formalizados. El esquema se completará con seis Boeing 737 MAX 8: dos ya fueron contratados y los otros cuatro se encuentran en proceso de incorporación.

La primera entrega está prevista para el primer trimestre de 2027, cuando llegará un Boeing 737 MAX 8. Los Airbus A330neo destinados a los recorridos internacionales comenzarán a sumarse durante el primer semestre de 2028.

Cada A330neo tendrá capacidad para 291 pasajeros, distribuidos entre 30 lugares en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy. La configuración permitirá ofrecer tres alternativas de servicio dentro de los vuelos de larga distancia.

Qué cambiará para los pasajeros

Los Boeing 737 MAX 8 y MAX 10 serán utilizados principalmente para reforzar las rutas domésticas y regionales. Su mayor capacidad y eficiencia permitirán atender recorridos con alta demanda y reorganizar las frecuencias según las necesidades operativas.

En la red internacional, los nuevos Airbus reemplazarán progresivamente a aeronaves de generaciones anteriores. Además de transportar más pasajeros, tendrán un consumo de combustible menor y permitirán reducir los costos de operación.

El proyecto también contempla modernizar las cabinas de los A330 que actualmente continúan en servicio. De esta manera, Aerolíneas Argentinas buscará actualizar el producto ofrecido mientras avanza el cronograma de incorporación de las nuevas unidades.

Un plan financiado con recursos propios

La compañía informó que todo el programa será afrontado con fondos generados por su propia actividad, sin aportes del Estado. La decisión fue adoptada después de la mejora registrada en sus resultados operativos durante los últimos ejercicios.

En 2024, la empresa obtuvo un resultado operativo positivo de 56,6 millones de dólares. Esa cifra aumentó hasta los 120,7 millones de dólares en 2025, año en el que no recibió transferencias del Estado nacional.

“La incorporación del A330neo es un hito en nuestra compañía y es el resultado de una planificación y gestión a largo plazo enfocadas en la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto”, expresó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo. Además, sostuvo que los resultados alcanzados permiten reinvertir, actualizar la flota y proyectar el crecimiento de la empresa.