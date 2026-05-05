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Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratis de su tarifa base

La compañía aérea confirmó que el cambio afecta solo a vuelos nacionales y que la tarifa base solo incluye un artículo personal de hasta 3 kilos.

5 de Mayo de 2026
Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratis
Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratis

La compañía aérea confirmó que el cambio afecta solo a vuelos nacionales y que la tarifa base solo incluye un artículo personal de hasta 3 kilos.

Aerolíneas Argentinas anunció que su tarifa base para vuelos nacionales dejará de incluir el equipaje de mano gratuito. La medida, que entró e regir este lunes, alcanza sólo a boletos comprados desde la vigencia del cambio; quienes sacaron pasajes antes mantienen la condición. En la tarifa base sólo se permite un artículo personal de hasta 3 kilos.

 

Desde la compañía dijeron que la modificación busca equiparar precios con la oferta de las aerolíneas de bajo costo: “compite con las que ofrecen las low cost”, señalaron. Y al explicar la estrategia comercial añadieron que “de esta manera es posible competir con una tarifa igualada en precio y condiciones”.

 

Todas las tarifas incluyen un artículo personal de hasta 3 kilos en el pasaje, pero las condiciones “promo” y “base” no integran equipaje de mano. En cambio, las categorías plus, flex, promo premium economy y premium economy incorporan un carry on de hasta ocho kilos dentro del boleto.

La empresa sostuvo que espera que la modificación no altere la demanda: “El perfil de viajeros de Aerolíneas está bien definido y la elige porque es confiable y tiene una oferta de rutas y destinos. La modificación apunta a disputar un segmento que privilegia el precio pero que eligiendo a la compañía tiene mayor disponibilidad de vuelos, rutas, horarios”, explicaron.

 

En redes, usuarios mostraron su rechazo por la quita del equipaje de mano y el límite de 3 kilos. “Es increíble, siguen cobrándote por las mismas condiciones”, escribieron varios. Ante versiones que hablaban de una implementación previa, la aerolínea aclaró: “No es cierto. La confusión puede deberse a que hay una tarifa promo que no contemplaba el equipaje.”

 

Según la web oficial sumar un equipaje de mano a la tarifa base cuesta aproximadamente 40.000 pesos. La decisión llega en un contexto con pasajes más caros por el alza del combustible y la suba de la tasa de seguridad operacional dispuesta por la ANAC. Un tramo Buenos Aires–Río hoy cotiza cerca de US$446, contra US$327,90 en febrero, señala La Nación.

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Aerolíneas Argentinas costos equipaje de mano pasajes
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