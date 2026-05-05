Gala de eliminación en Gran Hermano: quién abandonó la casa

Nazareno Pompei fue el eliminado de la semana 10 de Gran Hermano Generación Dorada. “Espero estar en las próximas semanas en el repechaje. Gracias a todos por una de las mejores experiencias de mi vida”, declaró el exfutbolista antes de salir por la puerta del patio de la casa del reality.

Las últimas horas de Nazareno en la casa estuvieron signadas por un fuerte conflicto con Jennifer “Pincoya” Torres, ya que él reaccionó de manera desmedida a un comentario de ella y la chilena lo acusó de “violencia de género”, dividiendo aún más las aguas de la casa.

Es por eso que varios jugadores, tras la salida de Nazareno, opinaron que quizás su pelea con Pincoya “fue un empujoncito” para que ocurriera su eliminación. Pompei obviamente se despidió de manera fría con la trasandina.

Antes del mano a mano final, se salvaron Grecia Colmenares, Luana Fernández y Eduardo Carrera con el 7,7%, 14,5% y 22,1% de los votos para abandonar la casa, respectivamente y de acuerdo a cuántos estaban en placa en el momento de su salida.

Nazareno fue eliminado al recibir el 53,6% de los votos para abandonar la casa en el mano a mano con Danelik, que obtuvo el 46,4%.

Todos los eliminados hasta el momento

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera

Carla “Carlota" Bigliani

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello (ingresó por decisión de la producción del reality ante la expulsión de Solange)

Andrea del Boca (abandono por salud)

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Solange Abraham (expulsión)

Nazareno Pompei