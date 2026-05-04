Mirtha Legrand se mostró recuperada de salud y se reunió con amigos

Luego de ausentarse a las dos últimas grabaciones de su ciclo “La Noche de Mirtha” por recomendación médica, la conductora Mirtha Legrand reapareció en redes sociales, mostrándose recuperada del cuadro de bronquitis y resfriado que la mantuvo en casa durante dos semanas.

Este fin de semana, la periodista Débora D’Amato compartió en sus redes sociales una foto de la Chiqui celebrando el cumpleaños de su asistente Elvira, junto a otros amigos: “Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: está mejor que nunca. ¡¡¡Alegron!!! Retoma la TV esta semana próxima”, adelantó.

Como si no fuera prueba suficiente de la recuperación de Legrand, este mismo domingo se difundió otra imagen de la conductora con amigos, siendo la anfitriona de sus típicos “Té de los domingos”.

En la fotografía que trajo tranquilidad a sus miles de seguidores, la Chiqui posó junto a sus amigos Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina, "Dany" Mañas y Martín Cabrales.

De esta forma, queda casi confirmado que Legrand retomaría su participación en La Noche de Mirtha este mismo viernes.