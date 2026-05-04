Un operativo de ablación en Concordia permitió obtener órganos para cuatro pacientes en espera

Un nuevo operativo de ablación de órganos se llevó a cabo en Concordia durante la madrugada de este lunes, en el Hospital Delicia Concepción Masvernat. El procedimiento permitió obtener órganos y tejidos que serán destinados a cuatro pacientes en lista de espera, uno de ellos en situación de emergencia cardíaca a nivel nacional.

El despliegue implicó la intervención de equipos médicos especializados provenientes de distintos puntos del país, que trabajaron de manera conjunta con profesionales locales para concretar la ablación en tiempo y forma.

Desde el ámbito sanitario se destacó que la intervención fue posible gracias a la decisión de una familia entrerriana que autorizó la donación en un contexto de profundo dolor.

Participación de equipos y logística aérea

El operativo en Concordia requirió una coordinación compleja que incluyó el traslado aéreo de los equipos médicos. Durante la noche del domingo, dos aeronaves arribaron a la ciudad con profesionales del INCUCAI y del Hospital Italiano.

Una vez finalizada la intervención, cerca de las 03:20, uno de los aviones partió con parte del equipo médico, en el marco del traslado de los órganos hacia los centros de trasplante correspondientes.

Aeropuerto de Concordia.

La reciente habilitación del aeropuerto local permitió agilizar los tiempos y resultó clave para el desarrollo del procedimiento, que exige precisión y rapidez.

Trabajo articulado entre instituciones

La ablación se llevó adelante mediante un trabajo coordinado entre distintas áreas del sistema de salud y organismos de seguridad. Participaron el personal del hospital Masvernat, las unidades coordinadoras de trasplante de Paraná y Concordia, además de Bomberos Zapadores y la Policía de Entre Ríos.

También intervino el personal del aeropuerto, que brindó apoyo logístico durante el arribo y partida de las aeronaves.

Según se informó, este fue el operativo número 26 realizado en Entre Ríos en lo que va de 2026, lo que refleja la continuidad de este tipo de procedimientos en la provincia.