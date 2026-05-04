Renuevan el alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos

Rige un alerta por tormentas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas para la noche del martes en Entre Ríos, que abarca a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían generar complicaciones en distintos puntos de la provincia.

El alerta es de nivel amarillo, lo que implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Lluvias, ráfagas y posible granizo

De acuerdo al SMN, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descartan registros superiores en forma puntual.

Además, las tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que superarían los 60 kilómetros por hora y eventual caída de granizo.

Estas condiciones podrían provocar anegamientos temporarios, caída de ramas o interrupciones en servicios, especialmente en zonas urbanas y rurales.

Recomendaciones ante el alerta

Desde el organismo nacional difundieron una serie de recomendaciones para prevenir situaciones de riesgo durante el fenómeno climático.

Entre las principales medidas, se aconseja evitar salir durante la tormenta, no sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües y limpiar sumideros.

También se recomendó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas, así como cerrar puertas y ventanas.

Pronóstico del tiempo para Paraná

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa un inicio de semana con condiciones estables y temperaturas templadas, con máximas que rondarán los 24 grados el lunes. Sin embargo, para el martes se prevé un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas durante la jornada, especialmente hacia la noche.

Las condiciones mejorarían levemente hacia el miércoles, aunque persistiría la nubosidad. En tanto, hacia el jueves volverían las tormentas, algunas localmente intensas, con ráfagas de viento que podrían superar los 40 km/h.

Evolución del sistema y cambio de condiciones

El meteorólogo Leonardo de Benedictis, del portal Meteored, explicó que a partir del martes comenzará el ingreso de aire más templado y húmedo desde el norte del país, lo que generará un marcado desmejoramiento en la región.

Este proceso afectará especialmente al centro del Litoral, incluyendo el sur de Corrientes, el centro de Santa Fe y el norte de Entre Ríos, donde se esperan tormentas de distinta intensidad.

Para el miércoles, el escenario podría volverse aún más inestable con el inicio de un proceso de ciclogénesis en el centro del país, acompañado por vientos del este y nuevas áreas de lluvia y tormentas.