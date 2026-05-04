La hacienda registró una baja generalizada durante abril en Entre Ríos

Desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos indicaron que hubo una desaceleración respecto del comportamiento firme y sostenido que se había observado a lo largo del trimestre previo.
El mercado de hacienda en Entre Ríos registró durante abril una baja generalizada en la mayoría de las categorías, con un promedio negativo del 6,27%, marcando así una desaceleración respecto del comportamiento firme y sostenido que se había observado a lo largo del trimestre previo.
Según la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), encargada de realizar el relevamiento, este movimiento responde a una dinámica esperable dentro del ciclo ganadero. Luego de varios meses de subas, la plaza comienza a reacomodarse en busca de un nuevo equilibrio, en un contexto donde la oferta continúa siendo limitada, pero el consumo interno evidencia una mayor cautela.
En términos de precios, las principales categorías reflejaron retrocesos significativos. Los novillitos promediaron los $4.573,33 con una caída del 5,34%, mientras que los novillos se ubicaron en $4.026,86, retrocediendo un 8,03%. En la invernada, los terneros de 150/180 kg alcanzaron un promedio de $5.900,33 (-4,51%) y los de 190/240 kg $5.185,43 (-8,79%). Por su parte, las terneras de 150/180 kg se ubicaron en $5.572,69 (-6,94%) y las de 190/240 kg en $5.016,25 (-9,23%).
Entre las categorías de cría, también predominó la tendencia bajista. Las vacas cayeron un 1,97% con un promedio de $3.040,62, mientras que las vacas con cría mostraron la mayor retracción del período, con una baja del 13,38%, alcanzando los $890.595,29. En tanto, las vaquillas registraron una caída del 13,84%, con un valor promedio de $4.175,33.
Como excepción, las vacas conserva mostraron una suba del 3,72%, con un promedio de $2.310,00, siendo la única categoría con variación positiva en el mes. Los toros, en tanto, evidenciaron una leve baja del 0,65%, con un promedio de $3.069,00.
Desde FARER se destaca que esta corrección en los valores no implica un deterioro estructural del mercado, sino un reacomodamiento lógico luego de un período de firmeza. La menor presión de la demanda, especialmente en el consumo doméstico, junto con una mayor selectividad en las operaciones, explican en buena medida esta tendencia.
En síntesis, abril dejó como saldo una baja generalizada en los precios de la hacienda en la provincia, en el marco de una desaceleración previsible que podría dar paso a una etapa de mayor estabilidad, sujeta a la evolución de las variables de oferta y demanda en los próximos meses.
Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Concordia, María Grande, Nogoyá, Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.