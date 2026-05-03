Cuánto rinde hoy un plazo fijo y qué alternativa conviene más en mayo 2026

Cuánto rinde hoy un plazo fijo es la pregunta clave entre ahorristas, en un contexto donde la baja de tasas y la inflación redefinen las opciones en mayo de 2026.
Cuánto rinde hoy un plazo fijo se convirtió en una de las principales dudas de los ahorristas argentinos en mayo de 2026. La reciente baja de tasas ofrecidas por los bancos, en un contexto donde la inflación se mantiene elevada, modificó el escenario y obligó a reevaluar las alternativas disponibles para proteger el dinero en pesos.
Durante las últimas semanas de abril, distintas entidades financieras ajustaron a la baja las tasas nominales anuales (TNA) para los depósitos tradicionales. En bancos de primera línea, los rendimientos rondan actualmente el 15% anual, lo que equivale a aproximadamente un 1,5% mensual, un nivel que queda por debajo de la inflación reciente.
Este desfasaje impacta directamente en la rentabilidad real de los ahorros, ya que, aunque el capital crece en términos nominales, pierde poder adquisitivo frente al aumento de precios.
Diferencias entre bancos y rendimiento dispar
A pesar de la tendencia general a la baja, existen diferencias importantes entre entidades. Algunos bancos más pequeños y compañías financieras ofrecen tasas más competitivas, que pueden alcanzar hasta el 25% anual.
En un nivel intermedio aparecen entidades con tasas cercanas al 24%, mientras que otros bancos se ubican en torno al 23%. En contraste, los bancos tradicionales presentan rendimientos más bajos, con tasas que oscilan entre el 15% y el 21,5%.
Esta dispersión implica que elegir dónde invertir puede marcar una diferencia significativa en el resultado final, especialmente para quienes colocan montos elevados o buscan maximizar el rendimiento en el corto plazo.
El plazo fijo UVA gana terreno
Frente a este escenario, el plazo fijo UVA volvió a posicionarse como una alternativa atractiva. A diferencia del tradicional, este instrumento ajusta el capital según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue la evolución de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con una inflación mensual cercana al 3%, el rendimiento del plazo fijo UVA logra superar al del plazo fijo tradicional, permitiendo mantener el valor del dinero en términos reales, consignó Iprofesional.
Sin embargo, esta opción presenta una condición clave: exige un plazo mínimo de permanencia de 90 días, lo que limita la liquidez para quienes necesitan disponer de sus fondos en el corto plazo.
Liquidez versus cobertura contra la inflación
Si bien existe la posibilidad de precancelar el plazo fijo UVA a partir de los 30 días, la tasa que se aplica en ese caso es considerablemente menor, lo que reduce su atractivo.
Por este motivo, la elección entre ambas alternativas depende en gran medida del perfil del ahorrista. Quienes priorizan la liquidez y la disponibilidad inmediata suelen inclinarse por el plazo fijo tradicional, a pesar de su menor rendimiento.
En cambio, aquellos que pueden inmovilizar su dinero durante al menos tres meses encuentran en el UVA una herramienta más eficaz para resguardar el poder adquisitivo.