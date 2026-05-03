Emprendedor de Paraná contó cómo creció su taller familiar marroquinero: “No hay que bajar los brazos”

REDACCIÓN ELONCE
Un emprendedor de Paraná relató cómo inició su taller familiar marroquinero y describió la situación actual del sector productivo y de los feriantes. "Hay que hay que seguir luchando y creer en la Argentina que todos queremos", alentó a través de Elonce.
Un emprendedor de Paraná contó cómo creció su taller familiar de marroquinería y detalló la situación actual del sector, en el marco de una entrevista en el programa "Moviendo el Avispero", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7. en la que repasó su trayectoria y los desafíos económicos.
Se trata de Reinaldo Levrand, quien inició su actividad hace casi dos décadas tras retirarse de la Policía y buscar una alternativa laboral. “Todo empezó con una carterita hecha para mi esposa con un tapizado viejo de un auto”, explicó. A partir de esa experiencia, el trabajo se expandió con la incorporación de herramientas gracias a la colaboración del párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y el apoyo familiar.
El emprendedor destacó que actualmente cuentan con un taller marroquinero habilitado y nueve maquinarias industriales para la producción de bolsos, carteras, mochilas y morrales, en el corazón del barrio La Floresta de Paraná. "Siempre fue con sacrificio y con amor", valoró.
Producción y diseño
El proceso de trabajo incluye diseño, confección y control de calidad. “El diseño sale de mi cabeza, lo bocetamos y lo probamos a través de las cuatro mujeres de la familia”, señaló Levrand.
“Nos guiamos por las tendencias: no se copian, se imitan. Observamos lo que ocurre en Europa, sabiendo que esos cambios pueden tardar hasta dos años en llegar al mercado local, desde la producción hasta la comercialización. Por eso es clave anticiparse, trabajar sobre colores, texturas y formas de adaptación, pero también escuchar al cliente y entender qué necesita. Esa es una de las mejores maneras de desarrollar productos que realmente le resulten útiles y acordes a sus expectativas”, explicó.
Y resaltó: “Lo que nos diferencia es lograr un equilibrio entre los materiales accesibles para reducir costos y aquellos que aportan calidad, evitando que el producto resulte ordinario. Buscamos una combinación adecuada, porque trabajar exclusivamente con insumos más caros se vuelve inviable, pero cuidamos especialmente los detalles visibles, que deben ser siempre de primera calidad”.
En cuanto a la producción, indicó que en etapas de mayor actividad llegaron a fabricar entre 50 y 90 productos por semana.
Oficio y continuidad
Levrand valoró el oficio como una salida laboral vigente. “El que tiene un oficio siempre tiene trabajo”, sostuvo. Además, alentó a quienes inician emprendimientos a continuar pese a las dificultades. “Hay que seguir, con esfuerzo y constancia”, animó en el programa "Moviendo el Avispero", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
“Mi padre era técnico en máquinas de coser, de escribir y de calcular, egresado de la escuela José Martí, y fue quien me enseñó el oficio. Empecé a trabajar desde muy joven, a los 14 años, en un taller, y desde entonces siempre estuve ligado a las máquinas. Con el tiempo pasé de la marroquinería a confeccionar incluso los vestidos de 15 de mis hijas y prendas para mi familia, en un contexto en el que el sueldo de policía no alcanzaba. Eso me llevó a emprender, invertir en herramientas y asumir riesgos, porque creo que quien no arriesga no gana", repasó. Y continuó: "La marroquinería comenzó casi por casualidad, a partir de un trabajo de tapicería, y con los años me dio grandes satisfacciones: me permitió acompañar a mis hijos en sus estudios, brindarles bienestar y cumplir sueños. Todo parte de la pasión por el oficio, del compromiso y de las ganas de hacer las cosas con vocación y dedicación”, relató, visiblemente emocionado.
Las ferias, una vidriera para los hacedores
El emprendedor remarcó la importancia de las ferias de artesanos y emprendedores como espacio de venta. Indicó que estos eventos funcionan como vidriera para los productos locales y permiten el contacto con clientes. Sin embargo, planteó que la necesidad de contención psicológica para los hacedores "para superar los malos momentos, como lo difícil de hoy día que es poder vender".
“Es una de las cuestiones que vengo planteando al municipio: cuando se organiza una feria se prevé la infraestructura, como carpas, luces, agua, horarios de armado y cierre, pero muchas veces se deja de lado lo que ocurre detrás de cada emprendedor. La situación actual es compleja y, aunque siempre mostramos una sonrisa y brindamos una atención cordial para poder vender, hay un esfuerzo muy grande que no siempre se ve. No es solo montar un stand: hay inversión, horas de trabajo, talleres y también momentos difíciles. Incluso hay lágrimas detrás del mostrador. Por eso, al inscribirme nuevamente en la quinta edición de Diseña Paraná, pedí que se aborde este aspecto y que se brinde acompañamiento, incluso desde lo psicológico, para atravesar un contexto en el que vender se vuelve cada vez más desafiante”, expresó.
Situación del sector emprendedor
Levrand describió un contexto complejo para los emprendedores, con dificultades para sostener las ventas y afrontar costos. “Es difícil que el emprendedor baje los brazos. Hemos atravesado momentos muy complejos, como la pandemia, cuando no podíamos vender, y luego una etapa de recuperación. Hoy seguimos avanzando, aunque sea de a poco, adaptándonos al contexto. No es momento de apurarse, sino de sostener el esfuerzo y seguir remando con paciencia hasta llegar a buen puerto”, animó.
“Uno de los aspectos más críticos que enfrentamos, incluso dentro de un marco de fraternidad y competencia, es la deslealtad en la reventa. Por eso le estamos exigiendo al municipio que tome medidas claras: esta no es una feria comercial, sino un espacio de hacedores, de personas que producen y buscan vender lo que elaboran”, sostuvo.
“Mantenemos la ilusión de que, con el acompañamiento de los distintos niveles del Estado -municipal, provincial o nacional-, esta situación pueda cambiar”, expresó. Y remarcó: “Pedimos a las autoridades que nos escuchen y que entiendan que detrás de cada mostrador hay personas que invierten su propio dinero, que apuestan por el país y confían en sus gobernantes. Les solicitamos que estén a la altura de esa confianza, más allá de las capacidades de cada funcionario, y que atiendan nuestros planteos. Al mismo tiempo, el mensaje para los emprendedores es de aliento: seguir adelante con fe, esperanza, pasión y compromiso, convencidos de que esta situación se puede superar”, expresó.
El testimonio reflejó la realidad de pequeños productores locales y el desafío de sostener la actividad en el contexto económico actual.