Patronato enfrenta a Nueva Chicago en el Grella: empata sin goles

REDACCIÓN ELONCE
Patronato quiere estirar a cuatro partidos la racha sin derrotas y para ello hoy tendrá un duro escollo como Nueva Chicago.
Patronato juega desde las 16:00 horas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella en el marco de una nueva fecha del campeonato 2026 de la Primera Nacional. Enfrenta a Nueva Chicago, uno de los animadores de esta oportunidad. Se puede seguir en vivo en La Cadena Entrerriana del Gol, en Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
Formaciones confirmadas
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.
Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Dylan Gissi, Facundo Paz, Guillermo Ferracuti; Rodrigo Ramírez, Emiliano Méndez, Tiago Ocampo, Lucas Ambrogio; Nazareno Petrecca y Sebastián Cocimano.