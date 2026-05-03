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Deportes Primera Nacional

Patronato enfrenta a Nueva Chicago en el Grella: empata sin goles

Patronato quiere estirar a cuatro partidos la racha sin derrotas y para ello hoy tendrá un duro escollo como Nueva Chicago.

3 de Mayo de 2026
Patronato empata con Nueva Chicago.
Patronato empata con Nueva Chicago. Foto: Captura de video.

REDACCIÓN ELONCE

Patronato quiere estirar a cuatro partidos la racha sin derrotas y para ello hoy tendrá un duro escollo como Nueva Chicago.

Patronato juega desde las 16:00 horas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella en el marco de una nueva fecha del campeonato 2026 de la Primera Nacional. Enfrenta a Nueva Chicago, uno de los animadores de esta oportunidad. Se puede seguir en vivo en La Cadena Entrerriana del Gol, en Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

 

Formaciones confirmadas

 

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.

 

Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Dylan Gissi, Facundo Paz, Guillermo Ferracuti; Rodrigo Ramírez, Emiliano Méndez, Tiago Ocampo, Lucas Ambrogio; Nazareno Petrecca y Sebastián Cocimano.

Temas:

Patronato Nueva Chicago Primera Nacional
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