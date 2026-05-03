Paran los empleados del Correo Argentino en reclamo de recomposición salarial

Trabajadores del Correo Argentino realizarán un paro total de actividades durante 48 horas en Entre Ríos, en el marco de un plan de lucha nacional impulsado por el Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones (SiTraCyT). La medida fue confirmada por el secretario general de la seccional Paraná, Maximiliano Remedi, quien advirtió sobre la crítica situación salarial que atraviesa el sector.

“Reclamamos paritarias urgentes porque estamos con un sueldo casi de indigencia, de 700 mil pesos”, sostuvo el dirigente, al referirse al deterioro del poder adquisitivo frente a la inflación. El paro se llevará a cabo lunes y martes, sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que implicará la paralización total de la distribución de correspondencia, encomiendas y la atención en sucursales en todo el país, publicó APF.

Previamente, durante la semana, los trabajadores implementaron un esquema de “trabajo a reglamento”, que consiste en una quita de colaboración total: sin horas extras ni tareas adicionales, cumpliendo estrictamente lo establecido por convenio. Según explicó Remedi, esta modalidad se mantendrá mientras no haya convocatoria a conciliación obligatoria ni propuestas por parte de la empresa.

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión a nivel nacional, donde los gremios también denunciaron despidos en distintas dependencias del país. Desde el sindicato remarcaron que la falta de actualización salarial y la pérdida del poder adquisitivo impactan directamente en la calidad de vida de los trabajadores.

Además del reclamo por la reapertura de paritarias, los empleados exigen la reincorporación de los despedidos y el otorgamiento de un bono compensatorio que permita afrontar el desfasaje económico. Advirtieron que, en caso de no obtener respuestas del Directorio de la empresa, las medidas de fuerza podrían profundizarse en las próximas semanas.