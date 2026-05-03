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Sociedad Calendario nacional de feriados

Confirman cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo

Tras el feriado del 1° de mayo por el Día del Trabajador, se confirmó que habrá un nuevo asueto que permitirá tres días de descanso. Será en mayo y corresponde a una fecha patria clave.

3 de Mayo de 2026
Calendario nacional de feriados
Calendario nacional de feriados

Tras el feriado del 1° de mayo por el Día del Trabajador, se confirmó que habrá un nuevo asueto que permitirá tres días de descanso. Será en mayo y corresponde a una fecha patria clave.

Luego del feriado del 1° de mayo por el Día del Trabajador, ya está confirmado cuándo será el próximo descanso a nivel nacional en Argentina: el lunes 25 de mayo, fecha que dará lugar a un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 23 hasta el lunes inclusive. Se trata de un feriado inamovible que conmemora uno de los hitos más importantes de la historia del país.

 

El 25 de mayo recuerda la Revolución de Mayo de 1810, cuando se produjo la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la conformación del Primer Gobierno Patrio, encabezado por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Este hecho marcó el inicio del proceso independentista que años más tarde daría origen a la República Argentina.

 

En cuanto a las condiciones laborales, al tratarse de un feriado nacional, rigen las normas de descanso dominical: en principio no se trabaja, pero en caso de que un empleado sea convocado a cumplir funciones, deberá percibir el pago doble de la jornada habitual, es decir, con un recargo del 100%. De esta manera, el calendario ofrece una nueva oportunidad de descanso prolongado durante mayo, en un contexto donde muchos ya planifican escapadas o actividades aprovechando los fines de semana largos.

 

Qué otros feriados hay en 2026: el calendario completo

 

Más allá de mayo, el calendario oficial prevé varios feriados y días no laborables a lo largo del año:

 

Junio

 

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

 

Julio

 

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: incorporación del feriado no laborable.

 

Agosto

 

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable que se mantiene).

 

Octubre

 

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, se mantiene).

 

Noviembre

 

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20 de noviembre, pero se traslada para un fin de semana largo).

 

Diciembre

 

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

 

Cuál es la diferencia entre los feriados y los días no laborables

 

Es fundamental distinguir entre los feriados nacionales obligatorios y los días no laborables con fines turísticos establecidos por el Gobierno Nacional. Mientras que en los feriados se debe percibir un pago doble si se trabaja, en los días no laborables la decisión final queda bajo el criterio exclusivo de cada empleador. Al respecto, esta diferencia impacta directamente en la remuneración final y en la organización interna de las empresas.

 

El calendario de 2026 se completa con descansos significativos en octubre, noviembre y un último fin de semana extra largo en el mes de diciembre. Con más de siete fines de semana largos por delante, el año ofrece múltiples oportunidades para fomentar el movimiento económico y el esparcimiento familiar.

Temas:

feriados fin de semana extra largo fin de semana largo
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