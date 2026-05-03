Fuerte ingreso de aire frío en gran parte del país: alertas por tormentas en el NEA y vientos intensos en varias regiones

El fenómeno desplaza la masa de aire cálido y húmedo que predominaba en el centro y norte del país

Un importante frente frío avanza este fin de semana sobre gran parte de la Argentina, generando un brusco descenso térmico y condiciones meteorológicas adversas en varias regiones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno desplaza la masa de aire cálido y húmedo que predominaba en el centro y norte del país, dando lugar a un escenario más invernal incluso en pleno otoño.

El tiempo en Entre Ríos

Prevén un “brusco descenso de temperatura” para este domingo en toda la provincia, según anticiparon especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, que alertaron sobre el ingreso de una masa de aire frío y seco que impactará de lleno en la región. Este cambio marcará el punto más frío del fin de semana, con condiciones típicamente otoñales.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada dominical comenzará con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 5 y 6 grados, aunque en algunas zonas podrían descender incluso hasta los 3 grados. En tanto, la máxima apenas alcanzaría los 18 grados, con un cielo que se mantendría parcialmente nublado durante todo el día.

El fenómeno responde a un cambio en la circulación atmosférica que favorece el ingreso de aire frío desde el sur, provocando una caída abrupta en el termómetro. Este escenario generará mañanas frías y tardes frescas, en contraste con jornadas previas más templadas.

Tormentas en el Noreste

En el noreste argentino (NEA), el ingreso del frente frío genera inestabilidad y tormentas de variada intensidad. Provincias como Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco se encuentran bajo alerta, con lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en algunos sectores.

A medida que avanza el sistema frontal, las condiciones comienzan a estabilizarse, pero con temperaturas notablemente más bajas. Para el domingo se esperan mínimas de entre 9 y 13 °C en el NEA, mientras que las máximas no superarían los 22 °C.

En la región pampeana y el centro del país, el frío también se hace sentir con mañanas frescas, posibles heladas en zonas rurales y máximas moderadas. En áreas costeras del sur bonaerense, el fenómeno más destacado será el viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h y un marcado aumento del oleaje.

Temperaturas bajo cero en la Patagonia

En la Patagonia, el cambio es contundente: se registran temperaturas bajo cero en distintas localidades, con sensaciones térmicas aún más bajas por efecto del viento. Para el domingo, además, rigen alertas por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en sectores de Chubut, Río Negro y Neuquén, lo que refuerza el carácter extremo del fin de semana en el sur.