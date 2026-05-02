Calendario escolar: cómo se distribuyen las vacaciones de invierno en cada provincia

REDACCIÓN ELONCE
El receso invernal del ciclo lectivo 2026 se dividirá en tres períodos durante julio, según la jurisdicción, con el objetivo de organizar el calendario educativo y distribuir el turismo interno.
El receso invernal del ciclo lectivo 2026 en Argentina ya tiene fechas confirmadas y, como cada año, no será simultáneo en todo el país. Se dividirá en tres períodos durante julio, según la jurisdicción, con el objetivo de organizar el calendario educativo y distribuir el turismo interno.
Las vacaciones de invierno 2026 ya están definidas en el calendario escolar nacional y volverán a implementarse de manera escalonada según cada provincia. El receso se extenderá a lo largo de julio, dividido en tres grandes bloques de fechas.
En la provincia de Entre Ríos, se destaca el receso escolar de invierno, que se desarrollará del 6 al 17 de julio; y la finalización del ciclo lectivo, prevista para el 18 de diciembre de 2026.
Cómo se reparten las vacaciones de invierno
El esquema general establece tres períodos principales:
Del 6 al 17 de julio
Del 13 al 24 de julio
Del 20 al 31 de julio
Esta organización responde a criterios educativos y turísticos: permite cumplir con el mínimo de días de clase y, al mismo tiempo, evita la saturación de destinos durante el receso invernal.
Provincias por fecha
Del 6 al 17 de julio
Córdoba
Entre Ríos
Mendoza
San Juan
San Luis
Santa Fe
Del 13 al 24 de julio
Misiones
Corrientes
Catamarca
Chubut
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Neuquén
Río Negro
Salta
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Tucumán
Del 20 al 31 de julio
Provincia de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
Chaco
Santiago del Estero
Clave del calendario
El sistema educativo argentino establece que todas las provincias deben garantizar al menos 190 días de clase, por lo que cada jurisdicción tiene autonomía para organizar su calendario anual.
En ese marco, la segmentación de las vacaciones no solo responde a lo pedagógico, sino también a una lógica económica: distribuir la demanda turística durante el invierno y sostener el movimiento en distintos destinos del país.