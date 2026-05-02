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Sociedad Las fechas de las vacaciones

Calendario escolar: cómo se distribuyen las vacaciones de invierno en cada provincia

El receso invernal del ciclo lectivo 2026 se dividirá en tres períodos durante julio, según la jurisdicción, con el objetivo de organizar el calendario educativo y distribuir el turismo interno.

2 de Mayo de 2026
Cuándo son las vacaciones de invierno.
Cuándo son las vacaciones de invierno. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

El receso invernal del ciclo lectivo 2026 se dividirá en tres períodos durante julio, según la jurisdicción, con el objetivo de organizar el calendario educativo y distribuir el turismo interno.

El receso invernal del ciclo lectivo 2026 en Argentina ya tiene fechas confirmadas y, como cada año, no será simultáneo en todo el país. Se dividirá en tres períodos durante julio, según la jurisdicción, con el objetivo de organizar el calendario educativo y distribuir el turismo interno.

 

Las vacaciones de invierno 2026 ya están definidas en el calendario escolar nacional y volverán a implementarse de manera escalonada según cada provincia. El receso se extenderá a lo largo de julio, dividido en tres grandes bloques de fechas.

 

En la provincia de Entre Ríos, se destaca el receso escolar de invierno, que se desarrollará del 6 al 17 de julio; y la finalización del ciclo lectivo, prevista para el 18 de diciembre de 2026.

 

Cómo se reparten las vacaciones de invierno

 

El esquema general establece tres períodos principales:

 

Del 6 al 17 de julio

Del 13 al 24 de julio

Del 20 al 31 de julio

 

Esta organización responde a criterios educativos y turísticos: permite cumplir con el mínimo de días de clase y, al mismo tiempo, evita la saturación de destinos durante el receso invernal.

 

Provincias por fecha

 

Del 6 al 17 de julio

 

Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

 

Del 13 al 24 de julio

 

Misiones

Corrientes

Catamarca

Chubut

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

 

Del 20 al 31 de julio

 

Provincia de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Chaco

Santiago del Estero

 

Clave del calendario

 

El sistema educativo argentino establece que todas las provincias deben garantizar al menos 190 días de clase, por lo que cada jurisdicción tiene autonomía para organizar su calendario anual.

 

En ese marco, la segmentación de las vacaciones no solo responde a lo pedagógico, sino también a una lógica económica: distribuir la demanda turística durante el invierno y sostener el movimiento en distintos destinos del país.

Temas:

Ciclo Lectivo 2026 vacaciones invierno Entre Ríos
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