 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Innovación tecnológica en el agro entrerriano

Productor de Entre Ríos creó un sistema con IA para que sus hijos hereden su experiencia en el agro

Un ingeniero agrónomo desarrolló un sistema con inteligencia artificial para conservar 23 años de experiencia productiva y transmitirla a sus hijos, en un contexto donde el conocimiento agropecuario suele perderse con el paso del tiempo.

2 de Mayo de 2026
Productor creó un sistema con IA para transmitir su experiencia en el campo.
Productor creó un sistema con IA para transmitir su experiencia en el campo. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

Un ingeniero agrónomo desarrolló un sistema con inteligencia artificial para conservar 23 años de experiencia productiva y transmitirla a sus hijos, en un contexto donde el conocimiento agropecuario suele perderse con el paso del tiempo.

El sistema con IA en el agro entrerriano surgió como una iniciativa personal para preservar conocimientos productivos y garantizar su transmisión generacional. Diego Álvarez, ingeniero agrónomo de Nogoyá, desarrolló una herramienta basada en inteligencia artificial para que sus hijos puedan acceder a su experiencia acumulada durante más de dos décadas de trabajo en el campo.

Así Diego graficó "cómo se movieron los costos fijos" en su campo desde 2021 (Foto: x/AgroConceptos).

La idea nació a partir de una inquietud personal que lo llevó a reflexionar sobre el futuro. “Si mañana yo no estoy más, ¿qué pasa con todo lo que aprendí?”, se preguntó. Esa duda, atravesada por la emoción, fue el punto de partida de un proyecto que hoy combina tecnología y legado familiar.

 

Álvarez trabaja desde hace más de 20 años en el campo familiar, donde administra 420 hectáreas productivas. Sus hijos, Santos y Juana, tienen 11 y 8 años, y aunque aún no definieron su futuro, el productor busca dejarles herramientas para comprender y gestionar la actividad.

 

De la experiencia personal a la inteligencia artificial

 

El sistema desarrollado se basa en la recopilación de datos, decisiones y aprendizajes acumulados a lo largo de 23 años. “Todo eso estaba en un solo lugar: mi cabeza”, explicó el ingeniero, quien destacó el valor de las experiencias, errores y aciertos que marcaron su trayectoria.

La familia de Diego, paseando a caballo en uno de los lotes (Foto: Diego Álvarez).

Junto a un socio especializado en inteligencia artificial, fundó una empresa de agrosoftware que permitió transformar ese conocimiento en un sistema digital. La herramienta funciona mediante agentes de IA que replican su forma de analizar la producción y tomar decisiones.

 

“No es ChatGPT. No es un Excel con macros. Son agentes especializados que aprenden cómo yo tomo decisiones, con mis datos, mis criterios y mis reglas”, detalló Álvarez a TN, quien también cuenta con una comunidad digital vinculada al agro.

 

Un cambio frente a la tradición oral del campo

 

El productor remarcó que en el sector agropecuario predomina la transmisión oral del conocimiento, lo que implica un riesgo de pérdida de información con el paso del tiempo. “Cuando el productor ya no está, el conocimiento se va con él”, afirmó.

Santos (11) y Juana (8), los hijos del ingeniero que tendrán acceso a "cómo razona" el campo su papá (Foto: Diego Álvarez).

En ese contexto, su iniciativa busca revertir una práctica histórica mediante la digitalización de saberes. Según explicó, el sistema permite consultar decisiones productivas basadas en su experiencia real y en las condiciones específicas de su campo.

 

“Cuando le pregunto si conviene meter maíz en un lote específico, no me responde con un paper de Iowa: me responde con mi historia productiva, y las condiciones reales de Entre Ríos”, señaló.

 

Tecnología, legado y proyección

 

El desarrollo no solo tiene un valor técnico, sino también simbólico. “Mi viejo me dejó la tierra, y yo quiero dejarles a mis hijos algo más: el conocimiento de cómo trabajarla bien”, expresó Álvarez.

“Si mañana yo no estoy más, ¿qué pasa con todo lo que aprendí?“, se cuestionó Diego (Foto: X/AgroConceptos).

Aunque evalúa la posibilidad de ampliar el sistema para otros productores, actualmente continúa perfeccionándolo con sus propios datos. El objetivo es lograr una herramienta precisa y adaptable a distintas realidades productivas.

 

El ingeniero también destacó que la iniciativa no surgió de una planificación previa, sino de un momento de introspección. “Fue como una revelación. Se me cayó un lagrimón y ahí dimensioné la idea”, relató.

 

El desafío de preservar el conocimiento

 

Álvarez planteó que uno de los mayores desafíos del agro es evitar la pérdida de conocimiento acumulado durante generaciones. “La tierra sin conocimiento es un activo vacío. El conocimiento sin tierra es una biblioteca”, reflexionó.

"Empecé a construir algo que no existía", escribió en su cuenta de X (Foto: x/AgroConceptos).

En ese sentido, consideró que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta clave para preservar saberes y mejorar la toma de decisiones. También advirtió que muchos productores enfrentan la misma problemática.

 

“Hay miles de productores con décadas de experiencia que se va a morir con ellos si no hacen algo. No todos tienen que crear un sistema, pero sí entender que su conocimiento vale y que hoy se puede preservar”, concluyó.

Temas:

productor entrerriano Nogoyá Inteligencia Artificial Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso