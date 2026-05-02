Joven sufrió lesiones tras seguir de largo en calle sin salida y caer con camioneta a un zanjón

Joven cayó con camioneta a un zanjón tras seguir de largo en una calle.

Un siniestro vial en Villaguay dejó como saldo a tres adolescentes heridos, luego de que una camioneta cayera a un zanjón tras seguir de largo en una calle sin salida. El hecho ocurrió en horas de la mañana en la intersección de calles Perón y García, donde intervino personal policial tras ser alertado.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un único vehículo involucrado, una camioneta Ford Ranger, conducida por un joven de 17 años que iba acompañado por otros dos adolescentes de 17 y 16 años.

Heridos y traslado al hospital

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control en una curva y continuó su marcha hasta caer en un zanjón. Como consecuencia del impacto, los ocupantes manifestaron dolencias y presentaban lesiones.

El conductor sufrió fractura de antebrazo derecho, considerada de carácter grave, mientras que los acompañantes resultaron con lesiones leves producto de golpes.

Los tres jóvenes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al hospital local para su atención médica. En el hecho intervino personal de la Sección Comando Radioeléctrico y de la Sección Asuntos Judiciales, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.