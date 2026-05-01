Accidente en Autovía Gervasio Artigas: camión volcó tras chocar contra un caballo y hay dos heridos

Un violento siniestro en la Autovía Gervasio Artigas dejó dos hombres heridos. Un camión volcó tras impactar contra un animal y arrastrar a dos vehículos a la altura del km 264.
Un grave accidente de tránsito ocurrió este viernes alrededor de las 19:20 en el kilómetro 264 de la Autovía Gervasio Artigas, en cercanías a La Criolla, departamento Concordia, en sentido norte a sur, con la participación de tres vehículos y un animal suelto sobre la calzada. Como resultado, dos hombres resultaron heridos, según informaron Bomberos Voluntarios de Concordia a Elonce.
Según se informó, una camioneta Fiat Toro, con dos ocupantes, embistió a un equino que se encontraba sobre la ruta. Tras el impacto, el animal quedó tendido sobre el asfalto. En ese momento, los ocupantes del rodado se detuvieron para asistir a los pasajeros de un Volkswagen Suran que también se encontraba en la zona.
Un camión con troncos involucrado
Minutos después, un camión Volvo con semirremolque cargado con troncos de eucalipto pasó por encima del animal, lo que provocó que el conductor perdiera el control. El vehículo de gran porte impactó primero contra la Fiat Toro y luego arrastró al otro automóvil fuera de la cinta asfáltica, para finalmente volcar y quedar obstruyendo parcialmente la calzada.
Como consecuencia del siniestro, un hombre de 34 años, oriundo de Feliciano y conductor del Volkswagen Suran y otro viajante fueron trasladados al Hospital Masvernat con lesiones.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría La Criolla, junto a personal de la Jefatura Departamental Concordia, Delitos Rurales y Prevención Vial. Las actuaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.