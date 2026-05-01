El esquema de actualización salarial para el sector de casas particulares ya tiene impacto concreto y define empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en mayo 2026, tras la aplicación de un aumento del 1,6% que se suma al 1,8% otorgado de manera retroactiva en abril. La medida fue establecida por la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares y contempla subas mensuales acumulativas hasta julio, en un intento por sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

Con esta actualización, el valor por hora para el personal de tareas generales con retiro se fijó en $3.547,44 durante mayo, mientras que el salario mensual asciende a $435.200,99. En el caso del personal sin retiro, la hora alcanza los $3.805,10 y el sueldo mensual trepa a $481.109,54. Estos valores representan una referencia clave para miles de hogares y trabajadores del sector en todo el país.

El nuevo esquema no solo incluye incrementos porcentuales, sino también la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico. En ese sentido, el adicional correspondiente a marzo de 2026 se integrará en dos tramos: una parte desde abril y el resto a partir de julio, lo que impactará directamente en los haberes finales.

Cómo se aplican los aumentos y qué categorías abarca

El acuerdo establece una serie de incrementos escalonados: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Este esquema alcanza a todas las categorías del régimen de trabajo en casas particulares, incluyendo supervisores, personal para tareas específicas, caseros y cuidadores de personas.

Foto: Archivo Elonce.

En mayo, por ejemplo, los supervisores con retiro perciben $4.233,81 por hora y $528.158,40 mensuales, mientras que sin retiro los valores ascienden a $4.614,42 y $585.432,62 respectivamente. En tanto, el personal para tareas específicas alcanza los $4.022,91 por hora con retiro y $4.387,44 sin retiro, con salarios mensuales que superan los $490.000.

Estos valores reflejan una actualización generalizada que busca mantener cierta coherencia entre categorías, aunque las diferencias salariales continúan marcando el nivel de responsabilidad y especialización de cada rol dentro del sector.

Impacto en el empleo doméstico y el contexto económico

Foto: Archivo Elonce.

El ajuste salarial para el personal doméstico se produce en un contexto económico desafiante, donde el empleo registrado en casas particulares sigue siendo una de las principales fuentes laborales para miles de trabajadores, especialmente mujeres. La actualización de los valores por hora resulta fundamental tanto para empleadores como para empleados al momento de acordar condiciones laborales, indicó Infobae.

En el caso de la asistencia y cuidado de personas, los valores en mayo se ubican en $3.805,10 por hora con retiro y $4.231,78 sin retiro, con salarios mensuales que superan los $480.000. Por su parte, los caseros perciben $3.805,10 por hora y un salario mensual de $481.109,55, consolidando una estructura salarial alineada con el resto de las categorías.