Prevén jornadas frescas y ráfagas de viento de hasta 60 km/h en Entre Ríos el fin de semana

Las jornadas frescas y ráfagas de viento en Entre Ríos marcarán el pulso del tiempo durante el fin de semana, de acuerdo con el último informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé un escenario inestable en distintas regiones de la provincia, con temperaturas moderadas y la presencia de vientos intensos que podrían alcanzar los 60 km/h en algunos sectores. La situación estará acompañada por un marcado descenso térmico hacia el domingo, cuando el aire frío gane protagonismo en todo el territorio entrerriano.

En los departamentos del centro y norte provincial, como Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay, el sábado comenzará con una mínima cercana a los 12°C y una máxima que rondará los 21°C. Sin embargo, el factor más relevante será el viento, con ráfagas intensas durante la mañana que luego disminuirán progresivamente hacia la tarde. Estas condiciones generarán una sensación térmica más baja de lo esperado, especialmente en las primeras horas del día.

Hacia el sur de la provincia, en localidades como Gualeguaychú, Colón, Islas del Ibicuy y Tala, el panorama será aún más fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 19°C durante el sábado, con vientos del sector sur que alcanzarán hasta los 50 km/h. Este contraste térmico se acentuará durante la noche, cuando el aire frío comience a consolidarse en la región.

Foto: Archivo Elonce.

Condiciones por regiones en Entre Ríos

En el noreste entrerriano, que incluye departamentos como Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia, el comportamiento del tiempo será similar al del resto de la provincia, aunque con algunas variaciones. El SMN anticipa una mínima de 12°C por la mañana del sábado y una máxima que podría alcanzar los 22°C. No obstante, las ráfagas de viento del sur se harán sentir con fuerza, especialmente en las primeras horas del día, con intensidades que oscilarán entre los 50 y 59 km/h.

Durante el desarrollo del sistema frontal, el ingreso de aire frío será progresivo, generando un descenso térmico marcado hacia la madrugada del domingo. Este cambio favorecerá una mayor estabilidad atmosférica en la segunda parte del fin de semana, aunque con temperaturas significativamente más bajas.

En la zona sur, el impacto del viento será algo menor en comparación con el centro y norte, pero igualmente perceptible. Allí, las condiciones frescas se mantendrán con mayor persistencia, consolidando un fin de semana típicamente otoñal en toda la provincia.

Foto: Archivo Elonce.

Mejora del tiempo hacia el domingo

El domingo se perfila como la jornada más estable del fin de semana en Entre Ríos. El cielo se presentará mayormente despejado y con una importante disminución de la intensidad del viento en gran parte del territorio. En el centro y norte, la mínima descenderá hasta los 6°C, mientras que la máxima alcanzará nuevamente los 20°C, con un ambiente más seco y soleado.

En el sur provincial, el descenso térmico será aún más marcado, con mínimas que podrían llegar a los 3°C durante la madrugada. A pesar de este frío inicial, el sol dominará gran parte del día, permitiendo una recuperación gradual de la temperatura hasta valores cercanos a los 12°C.

De esta manera, el fin de semana en Entre Ríos estará caracterizado por un inicio ventoso y fresco, seguido de una mejora progresiva de las condiciones hacia el domingo, cuando el clima tenderá a estabilizarse en toda la región.