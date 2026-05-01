Feriado con temperatura agradable y baja probabilidad de chaparrones: pronostican nueva irrupción de aire frío

Pronóstico del tiempo. “La atmósfera sobre Argentina atraviesa una etapa de transición hacia condiciones más estables, luego del ingreso de una masa de aire frío que ya se instaló sobre el centro y norte del país. Este cambio marcó un quiebre respecto a las semanas previas, caracterizadas por mayor humedad y frecuencia de precipitaciones”, señaló el meteorólogo Leonardo De Benedictis en su reporte para Meteored.

De cara al fin de semana largo por el Día del Trabajador, “el escenario estará dominado por una mayor amplitud térmica, con mañanas frescas, y tardes con leve recuperación térmica, especialmente sobre el centro del país. Cabe destacar que el viento volverá a ser protagonista prevaleciendo del sector sur con moderada intensidad”, sostuvo el especialista.

Fin de semana largo con estabilidad

Por su parte, el meteorólogo Sergio Jalfin dialogó con Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde brindó un panorama alentador: prevén un fin de semana largo agradable y posteriormente, ingresará un nuevo sistema de baja presión. “Se prevén mañanas frescas y cielo algo nublado, con mínimas entre 10 y 13 grados y máximas de 22 a 25°C”, aseguró el especialista, destacando la estabilidad atmosférica que predominará en los próximos días.

Durante este viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, se prevé una jornada mayormente estable en el centro argentino. Las temperaturas mínimas tendrían registros que podrían ubicarse entre 10°C en la región pampeana, mientras que las máximas rondarán los 20 °C.

El sábado continuará con características similares, consolidando la presencia de aire frío y seco. No se esperan precipitaciones en la región central, y el cielo se mantendrá con nubosidad variable.

Para el domingo, el panorama no presenta cambios significativos en el centro del país. La estabilidad seguirá predominando, lo que resulta favorable para actividades al aire libre, aunque con la persistencia de temperaturas frías, especialmente durante la mañana.

Focos de inestabilidad acotados al noreste argentino

“A diferencia del centro del país, el noreste argentino podría presentar algunas condiciones de inestabilidad hacia el comienzo del fin de semana largo. Entre el viernes y el sábado, existe la probabilidad de tormentas aisladas sobre sectores de Misiones, Corrientes y el este de Formosa”, explicó De Benedictis.

“Estos eventos serían puntuales y con acumulados moderados, en general entre 10 mm y 30 mm, sin configuración de eventos generalizados”, explicó. El Servicio Meteorológico Nacional monitorea estas condiciones, y aunque por el momento no se prevén fenómenos generalizados, ya hay alertas vigentes para la región por desarrollos puntuales.