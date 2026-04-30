La Banda de la Policía de Entre Ríos celebró 206 años de vida: los testimonios y la emoción del público

La Banda de Música de la Policía cumplió 206 años y celebró con un concierto

En el marco de la celebración de los 206 años de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, se llevó a cabo este jueves por la noche una presentación en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Durante la velada hubo festejos que incluyeron una torta alusiva.

El concierto estuvo dividido en dos partes e incluyó la participación de artistas invitados, además de un emotivo reencuentro con músicos retirados que volvieron a compartir escenario. En este marco, Elonce dialogó con el público presente, que comenzó a hacer la fila en torno a las 19:00.

“Por la banda siento mucha estima, respeto, emoción, es una mezcla de todo. Muy agradecidos por la banda”, contó un espectador.

Otra mujer, del barrio Lomas del Mirador, señaló que “le encanta” y que es la primera vez que asiste a ver la banda al teatro, a pesar de que ya concurrió a otros

eventos.

La pasión y admiración por la banda policial toca corazones. Tal es así que una espectadora contó que su papá es jubilado y toca en el conjunto. “Venimos a acompañarlo en familia”, indicó.

Por otro lado, otra vecina señaló que siente “una emoción inmensa” por la banda de música de la Policía. “Los quiero, los llevo en el alma, los veo en todos lados”, sostuvo sobre los integrantes.

Otro aficionado señaló que asistió al teatro “con muchas expectativas” para ver a la banda. “Es la primera vez que venimos a verla, pero sabemos que tiene un repertorio, artistas invitados también, lo vamos a pasar muy bien”, subrayó. Por último, otro hombre reconoció que siempre sigue los eventos de la banda ya que “el espectáculo es muy lindo” y destacó la gratuidad para jubilados.

La palabra de las autoridades

Durante la presentación en la noche del jueves, Rogelio Frigerio sostuvo que la banda "es de las primeras cosas que tenemos en la provincia" y subrayó que, pese al recambio de directores y músicos, "el espíritu y la calidad musical no cambia y el respeto por nuestras raíces se mantiene intacto".

Además, el gobernador resaltó el valor cultural e institucional de la banda, una de las agrupaciones más antiguas de la provincia, y su aporte a la construcción de identidad y al vínculo permanente con la ciudadanía a lo largo de más de dos siglos de historia. En la oportunidad, además, se realizó la entrega de presentes a los integrantes de la banda.

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González acompañado por el subjefe, Marcelo Claucich, agradeció la presencia del gobernador y destacó que la presentación se desarrolló con sala llena y un público diverso. Además, puso en valor el recorrido histórico de la formación, que ha participado en escenarios de relevancia como el Teatro Colón y el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, entre otros eventos en todo el país.

Sobre la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos

La histórica formación fue creada el 30 de abril de 1820 luego de que Francisco Ramírez, tras el triunfo en la Batalla de Cepeda y su entrada en Buenos Aires, advirtiera la importancia de contar con una formación musical en su ejército.

Desde entonces, ha acompañado los principales acontecimientos históricos, institucionales y religiosos de la provincia, manteniendo su vigencia a lo largo de las generaciones. y declarada Patrimonio Histórico Cultural en 2009.

Actualmente está integrada por 50 músicos profesionales, es dirigida por el comisario principal Lucas Cantaruti y tiene su sede en las instalaciones del ex cine Sáenz Peña.