Modernización del Estado: Gainza defendió la gestión provincial y no descartó ser candidato

REDACCIÓN ELONCE
El dirigente del PRO Emanuel Gainza habló sobre la modernización del Estado, la situación económica, la alianza con La Libertad Avanza y su futuro político. En diálogo con Elonce, afirmó: “Me gustaría poder hacer un aporte para que la ciudad realmente cambie”.
La modernización del Estado fue uno de los ejes principales planteados por Emanuel Gainza, secretario de Modernización provincial, durante una entrevista en el programa "Plaza Mansilla", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, en la que analizó la gestión de Rogelio Frigerio, la situación económica, el vínculo con La Libertad Avanza y sus aspiraciones políticas en la capital entrerriana.
Gainza reconoció que la provincia atravesaba un escenario complejo en materia de recursos. “Es cierto, estamos en un momento muy complejo en término de recursos y eso por ahí nos limita mucho en alguna agenda que teníamos o cosas queríamos impulsar y poder hacer y que se están demorando más o llevan más tiempo”, sostuvo.
En ese marco, defendió el rumbo del gobierno provincial y aseguró que Frigerio llevaba adelante “una agenda provincial que es transformadora”. Entre las medidas, mencionó “eliminar los gastos reservados, terminar con las jubilaciones de privilegio” y “ajustar en la planta política de los funcionarios en la provincia”.
Expediente electrónico y trámites digitales
El funcionario destacó los avances en materia tecnológica dentro del Estado. “Creo que hay también una gran decisión política de Rogelio de llevar adelante un plan de transformación y modernización que es el más ambicioso de la historia de Entre Ríos”, señaló.
Según detalló, al asumir la gestión no existían herramientas centrales para la digitalización administrativa. “Pasamos en el '23 cuando asumimos sin expediente electrónico, sin plataforma de ciudadanía digital, sin un plan de conectividad, sin capacitaciones o sin una agenda pensada en la tecnología del siglo XXI”, expresó.
En ese sentido, remarcó que la plataforma Entre Ríos ya tenía “casi 80.000 usuarios” y había digitalizado “45 trámites que antes eran presenciales”. También afirmó que, con la digitalización de impuestos provinciales de ATER, “en 12 meses el gobierno provincial va a ahorrar 4.000 millones de pesos”.
Un cambio cultural dentro del Estado
Gainza explicó que la transformación digital no solo implicaba incorporar sistemas, sino modificar prácticas arraigadas durante décadas. “Todo este cambio, es un cambio cultural mucho más complejo que solamente elegimos un software, un sistema y empieza a andar una organización que es compleja”, indicó.
También valoró la trazabilidad de los trámites. “Vos sabes dónde está tu expediente, sabes dónde se frenó, sabes cuándo terminó”, afirmó, al comparar el nuevo sistema con los procedimientos en papel que exigían traslados, sellados y gestiones presenciales.
“El Estado parece que siempre se quedaba atrás”, planteó Gainza, quien consideró que la ciudadanía no tenía por qué “entender de burocracia y de trámite interno o de sellado de papeles”. Para el dirigente, la tecnología debía permitir un Estado “más eficiente”, “más transparente” y con mejor atención a los vecinos.
Economía, educación y expectativas
Consultado por la situación social y económica, Gainza admitió dificultades, pero expresó expectativas de mejora. “Queremos que le vaya bien (al Gobierno nacional) y tenemos las expectativas de que esto mejore”, dijo, en referencia al gobierno nacional.
El dirigente vinculó la situación actual con el escenario previo a 2023. “El '23 tuvimos una campaña electoral donde el oficialismo se quemó cualquier recurso con tal de conseguir un voto a cambio de una inflación galopante”, sostuvo.
Además, planteó que la discusión educativa debía tener mayor centralidad. “¿Qué estamos haciendo para que la escuela mejore? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros pibes aprendan cosas que les sirvan para después conseguir laburo y trabajo en el mundo real?”, expresó.
Alianza política y reforma electoral
En el plano político, Gainza defendió la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. “Creo que legitima que nuestro votante y el entrerriano que quiera acompañar este proyecto, es compartido”, afirmó sobre el resultado electoral del frente.
También se refirió al rol de Mauricio Macri y señaló que el expresidente tenía “experiencia para aportar en la discusión”. Sin embargo, aclaró: “Yo no lo veo candidato”.
Respecto de las PASO, sostuvo que no tenía una postura cerrada. “La verdad que no tengo una postura tomada con la eliminación de las PASO”, dijo, aunque consideró que los partidos podrían resolver candidaturas por otros mecanismos si eventualmente se eliminaban.
Paraná y una eventual candidatura
Sobre el escenario político en Paraná, Gainza imaginó un frente electoral entre Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza. Además, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel como un “salto de calidad” institucional.
Consultado por una posible candidatura a intendente, evitó confirmarla, pero tampoco la descartó. “No lo descarto”, respondió, aunque aclaró que las definiciones dependerían de la estrategia del espacio político que lidera Rogelio Frigerio.
“Me gustaría poder hacer un aporte para que la ciudad realmente cambie, despegue y sea otra cosa distinta”, expresó. En esa línea, sostuvo que Paraná “podría ser muchísimo más de lo que hoy es” en materia turística, cultural, productiva y urbana.
Una mirada sobre su futuro político
Gainza aseguró que hoy estaba concentrado en su tarea dentro del gobierno provincial. “Estoy muy cómodo y muy contento con lo que estamos haciendo en el área de Modernización en el gobierno provincial”, manifestó.
De todos modos, insistió en que tenía un compromiso con Paraná. “La ciudad es mi ciudad, tengo un compromiso con eso y no lo descarto”, dijo sobre una eventual postulación.
Finalmente, sostuvo que acompañaría la propuesta que definiera el gobernador para la capital entrerriana. “Voy a acompañar, obviamente, más allá de sea candidato o no, la propuesta que el gobernador defina para la ciudad”, concluyó.