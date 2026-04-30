Niño entrerriano lucha tras tumor cerebral y múltiples cirugías: su familia lanzó una colecta solidaria

Un niño entrerriano de 12 años enfrenta una dura lucha por su salud desde noviembre de 2025, cuando fue intervenido por un tumor cerebral. A partir de entonces, Joaquín Alejo Peralta, oriundo de San Salvador, su cuadro se ha complicado con múltiples cirugías, infecciones y tratamientos intensivos que han requerido internaciones prolongadas y cuidados constantes.

A lo largo de este proceso, el paciente sufrió diversas complicaciones, entre ellas meningitis postquirúrgica y reiteradas pérdidas de líquido cefalorraquídeo, lo que obligó a nuevas intervenciones médicas para intentar estabilizar su estado general, publicó Mercurio Noticias.

En total, Joaquín ya atravesó cinco cirugías mayores, tres en la zona craneal y dos adicionales en las piernas, de donde se extrajo tejido para procedimientos reconstructivos.

Nuevas evaluaciones y posibles intervenciones

Actualmente, el equipo médico analiza la necesidad de una nueva cirugía endoscópica para estudiar una lesión detectada en la región lumbar. Esta alteración podría estar vinculada a una enfermedad crónica o a una posible diseminación del tumor inicial, lo que mantiene en alerta a los profesionales.

El objetivo de esta nueva evaluación es determinar con mayor precisión el origen de la lesión y definir el tratamiento más adecuado para avanzar en la recuperación del niño, que continúa en un estado delicado.

Situación familiar y campaña solidaria

En paralelo al cuadro de salud, la familia atraviesa una situación económica crítica debido a los altos costos de atención médica, medicamentos, traslados y cuidados especializados. Si bien cuentan con cobertura parcial de obra social, los gastos exceden ampliamente las posibilidades actuales.

Por este motivo, se puso en marcha una colecta solidaria abierta a la comunidad. Quienes deseen colaborar pueden realizar aportes a través del alias de Mercado Pago VANE.SOLARI.MP.

Además, también se reciben donaciones de alimentos como harina, grasa y levadura, destinados a la elaboración de productos para ventas solidarias. Para coordinar las entregas, se solicita contactar directamente a los familiares.

El mensaje de la familia

"Estimados miembros de la comunidad,

Nos dirigimos a ustedes con una profunda angustia, pero también con la esperanza puesta en su solidaridad, para solicitar su ayuda urgente en la crítica situación de salud que atraviesa Joaquín Alejo Peralta, de 12 años. Joaquín, que enfrenta una batalla incansable desde el año 2025, necesita más que nunca de nuestro apoyo.

Su lucha comenzó en noviembre de 2025 con una cirugía para retirar un tumor cerebral. Sin embargo, esta primera intervención fue solo el inicio de una serie de complicaciones severas. Pocos días después, Joaquín sufrió una pérdida de líquido cefalorraquídeo, que derivó en múltiples punciones y la necesidad de una segunda cirugía de urgencia para corregir una fístula. Esta operación, postergada por la no habilitación de materiales por parte de la obra social, implicó la extracción de tejido de una de sus piernas y lamentablemente, una meningitis postquirúrgica. Pasó 15 días bajo tratamiento intensivo con antibióticos.

La meningitis fue finalmente resuelta , Durante este período, Joaquín se sometió a innumerables estudios, análisis, ecografías, radiografías, electros, cultivos de LCR, hemocultivos, urocultivos, retrohemocultivos, punciones lumbares y resonancias magnéticas, además de recibir una infinidad de medicamentos a través de vías centrales.

Tras un breve alta, la fiebre regresó junto con un intenso dolor de cabeza y la acumulación de líquido cefalorraquídeo, que ejercía presión. Esto llevó a una tercera intervención, donde se reabrió la misma cirugía nuevamente le extrajeron tejidos de la otra pierna y se realizó cirugía en la fístula, se le colocó un catéter para el drenaje, logrando una leve mejoría. Los estudios posteriores revelaron una inflamación del líquido cefalorraquídeo. Se inició un tratamiento con corticoides de alta potencia, que por un tiempo detuvo la fiebre y el dolor.

Sin embargo, al finalizar el tratamiento, la fiebre volvió con una intensidad aún mayor, acompañada de un dolor insoportable en la cintura y las piernas, que requirió incluso la administración de morfina. Actualmente, Joaquín ha tenido un total de 5 cirugías mayores: 3 intervenciones en la cabeza y 2 cirugías adicionales para la extracción de tejido de sus piernas utilizado en reconstrucciones necesarias. Además, se encuentra a la espera de una cuarta intervención: una cirugía endoscópica, sumamente invasiva, para investigar la naturaleza de una mancha importante detectada en su zona lumbar a través de una resonancia magnética de cuerpo entero. Los médicos buscan determinar si se trata de una enfermedad crónica llamada Aracnoiditis, o si lamentablemente, es una diseminación del tumor original.

La situación económica familiar es desesperada. Los gastos médicos son indefinidos y exceden cualquier capacidad. Si bien la obra social cubre una parte, los costos de estudios específicos, medicamentos, traslados, alimentación especial y la constante atención necesaria, han generado una deuda abrumadora. "La plata es indefinida", "se gasta hasta para respirar", son frases que reflejan la cruda realidad que enfrentamos.

Por todo lo expuesto, lanzamos una colecta solidaria urgente para Joaquín Alejo Peralta. Cada aporte, por pequeño que sea, es un rayo de esperanza y nos permitirá seguir costeando los tratamientos vitales y la atención que Joaquín necesita para continuar su lucha y encontrar un diagnóstico definitivo y una recuperación.

Agradecemos de corazón su generosidad, su comprensión y cualquier ayuda que puedan brindarnos en este momento tan difícil. Mantendremos a la comunidad informada sobre su evolución.

Para realizar su colaboración, pueden hacer sus donaciones económicas a través del siguiente alias de Mercado Pago:

Alias: VANE.SOLARI.MP

También aceptamos la donación de alimentos como harina, grasa, levadura, etc., que serán utilizados para la elaboración de productos para realizar ventas solidarias y así contribuir a la colecta. Para coordinar la entrega de alimentos, por favor, contactarse con Jimena Peralta o Vanesa Solari.

Con profunda gratitud y esperanza,

Familia Peralta y Solari".