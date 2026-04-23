El Motoencuentro Solidario reunirá a cientos de motociclistas, bandas en vivo y ayuda social

REDACCIÓN ELONCE
El Motoencuentro Solidario se realizará el 8, 9 y 10 de mayo en La Toma Vieja, con cuatro grupos organizadores, bandas nacionales e internacionales y recolección de alimentos para merenderos.
El Motoencuentro Solidario de Paraná ya tiene todo listo para una nueva edición que se realizará los días 8, 9 y 10 de mayo en el complejo La Toma Vieja. El evento, que combina motos, música y acción social, convoca a participantes de distintos puntos del país y de países vecinos, consolidándose como una de las propuestas más importantes del calendario motero regional.
Cuatro grupos moteros detrás de la organización
“Somos cuatro motogrupos: Callejeros, Paladar Negro, Los Caravaneros y Comando de Amistad, trabajando nuevamente en esta edición”, explicó Lisandro Gómez, vicepresidente de Los Visones Caravaneros.
Los organizadores destacaron que el objetivo central del es mantener su perfil comunitario. En la edición anterior se lograron recolectar más de 1500 kilos de alimentos, además de aportes económicos destinados a hospitales y entidades sociales.
Bandas nacionales e internacionales en tres días de festival
El evento contará con una amplia grilla musical distribuida en dos jornadas principales.
Viernes:
- Cuchilla Grande (Uruguay)
- Raza 1982 (Buenos Aires)
- Tres Cilindros
- Garras
- Motorizador
- Madame Hyde
Sábado:
- Forjando Bielas (Buenos Aires)
- Abeja Reina
- Legendarios 70
- Shaila (blues)
- Oscar y su banda
Además, habrá espacios gastronómicos, artesanos, emprendedores y actividades recreativas durante todo el fin de semana.
Un encuentro con impacto social y turístico
El evento tendrá un fuerte componente solidario. La entrada será de 10.000 pesos más un alimento no perecedero, válido para los tres días, y lo recaudado será destinado a merenderos de Paraná: Los Pitufos, Caricias del Alma y Luz de Esperanza.
El predio contará con servicios de camping, duchas, baños, parrilleros y espacios de descanso para los asistentes.
Turismo, integración y comunidad motera
“Nosotros lo organizamos pero la idea es que se promueva y sea de todos”, destacaron los organizadores, subrayando el espíritu abierto del encuentro.
El evento se consolida como una propuesta que combina turismo, cultura motera y solidaridad, posicionando a Paraná como punto de referencia regional durante el fin de semana del encuentro.
Reconocimiento institucional y proyección internacional
El motoencuentro cuenta actualmente con declaración de interés municipal y provincial, otorgadas por distintas áreas del Estado debido a su impacto social, turístico y cultural. “Son títulos que logramos obtener, y el objetivo de este año es tratar de lograr el interés internacional”, destacaron los organizadores.
Desde la organización señalaron que la presencia de participantes de distintos países ya le otorga proyección regional al evento, con motociclistas que llegan desde Uruguay, Brasil y Colombia, entre otros.
Beneficios para motociclistas y acceso al evento
Desde la organización también destacaron un beneficio especial para quienes viajen desde otras provincias o países: el Túnel Subfluvial habilitará el paso gratuito para motociclistas durante el evento.
El beneficio estará disponible en horarios específicos: el viernes de 10 a 14, el sábado de 9 a 13 y el domingo de 10 a 14, facilitando el ingreso de los participantes al encuentro.