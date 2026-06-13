Confirmaron la identidad del hombre hallado sin vida en su camioneta en Paraná

Las autoridades identificaron como Fabricio Enrique Reicher, de 45 años, al hombre que fue hallado sin vida este sábado dentro de una camioneta. El vecino, domiciliado en calle Garrigó, era buscado desde el viernes luego de que su familia radicara una denuncia por averiguación de paradero.

Según indicaron fuentes policiales, Reicher había sido visto por última vez el viernes por la noche, cuando se retiró de su vivienda alrededor de las 20. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener contacto con él y dieron aviso a las autoridades.

Ante la denuncia, desde la Fiscalía se había emitido un pedido de colaboración para intentar localizarlo. En la comunicación oficial se difundieron las características de la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse de su hogar y también los datos de la camioneta Honda CRV gris en la que se movilizaba, incluida su patente.

Cómo fue el hallazgo

El hallazgo se produjo durante la jornada de este sábado y habría sido posible gracias a la intervención de un vecino que transitaba por calle Brasil.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre advirtió la presencia de una camioneta estacionada que coincidía con las características difundidas en el pedido de búsqueda. Al reconocer el vehículo y la patente, decidió comunicarse con la Policía.

Tras la llegada de los efectivos, se constató que en el interior de la camioneta se encontraba el cuerpo sin vida de Reicher, lo que dio inicio a las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación

Fuentes policiales señalaron que dentro del vehículo fueron halladas armas de fuego y que, de acuerdo con los primeros indicios recolectados en el lugar, todo apunta a una autodeterminación.

Las mismas fuentes remarcaron que, hasta el momento, no existen elementos que permitan sospechar la intervención de terceras personas en el hecho.

Búsqueda y conmoción

La noticia generó conmoción entre familiares, allegados y vecinos, especialmente porque durante las últimas horas se había desplegado un operativo de búsqueda para intentar dar con su paradero.

La difusión del pedido de localización había tenido amplia repercusión luego de que la Fiscalía solicitara colaboración a la comunidad para obtener información que permitiera encontrarlo.