Hombre hallado sin vida en Paraná: el vehículo corresponde al de la persona que estaba desaparecida  

Investigan la muerte de un hombre hallado dentro de una camioneta en Paraná

La Policía de Entre Ríos investiga las circunstancias de la muerte de un hombre hallado este sábado dentro de una camioneta estacionada en inmediaciones de las calles Saraví y Brasil, en la ciudad de Paraná.

La segunda jefa de Operaciones de la Departamental Paraná, Cecilia Galiano, confirmó a Elonce que el hallazgo se produjo luego de un llamado al 911 realizado por una persona que reconoció el vehículo a partir de la difusión pública de la búsqueda de un hombre.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que había una persona fallecida en el interior del rodado.

La principal hipótesis

Consultada sobre las circunstancias del hecho, Galiano indicó que "dentro de las hipótesis, se trataría de una autodeterminación, habría un arma de fuego secuestrada en relación a los sucesos", manifestó.

Asimismo, confirmó que "el vehículo en el que se encontraba esta persona, un ciudadano mayor de edad de 45 años aproximadamente, corresponde al del pedido de localización realizado en la fecha de ayer por una familia de la ciudad de Paraná", señaló.

En el lugar trabajaron la fiscal en turno, personal policial y agentes de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes y relevaron cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.

Armas secuestradas y pericias

Durante la inspección al rodado, los investigadores encontraron distintos elementos que fueron secuestrados por disposición judicial.

"Dentro del vehículo se localizaron, además de un arma tipo pistolón, dos escopetas desarmadas en el baúl y cartuchería, por lo que se procedió al secuestro bajo las directivas de la fiscalía", detalló Galiano.

La funcionaria también indicó que la muerte habría sido "por un disparo de arma de fuego. Fue constatado por el médico de Policía", afirmó.

Respecto a la investigación, indicó que el principal testigo es la persona que alertó a las autoridades sobre la presencia del vehículo.

"Es una persona que justo transitaba por el lugar. Ese sería el principal testigo", sostuvo.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, personal de Comisaría Décima continúa trabajando para completar la identificación formal y reunir todos los elementos necesarios para esclarecer el hecho. Elonce.com