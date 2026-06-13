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 Hallaron sin vida a un hombre dentro de un auto en Paraná

El cuerpo fue encontrado este sábado dentro de un automóvil estacionado en la zona de calles Brasil y Saraví. Sería el hombre que estaba siendo intensamente buscado.

13 de Junio de 2026
Hallaron sin vida al hombre que era buscado desde el jueves
Hallaron sin vida al hombre que era buscado desde el jueves Foto: Reporte 100.7

El cuerpo fue encontrado este sábado dentro de un automóvil estacionado en la zona de calles Brasil y Saraví. Sería el hombre que estaba siendo intensamente buscado.

Esta sábado por la mañana hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un automóvil estacionado en inmediaciones de las calles Brasil y Saraví, en la ciudad de Paraná, a pocos metros de un establecimiento educativo.

 

Según las primeras informaciones, la víctima sería la persona que estaba siendo buscada desde el pasado jueves, cuando se retiró de su domicilio durante la noche y no volvió a tener contacto con sus familiares.

 

El hallazgo se produjo tras un llamado telefónico que alertó a las autoridades sobre la presencia de un vehículo estacionado en la zona y de una persona sin signos vitales en su interior.

 

Tras la denuncia, efectivos policiales acudieron al lugar y preservaron la escena, mientras personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

 

De acuerdo con los primeros elementos recabados en la investigación, el fallecimiento estaría relacionado con una autodeterminación. De todos modos, la Justicia dispuso las actuaciones de rigor para completar la investigación y confirmar oficialmente las causas de la muerte.

 

La investigación quedó en manos de la Justicia. Elonce.com

 

Temas:

hallazgo Paraná policiales Hombre cuerpo sin vida
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