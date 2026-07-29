Miércoles de Paseo: la Peatonal San Martín ofrece descuentos, feria y espectáculos para impulsar las ventas

El Miércoles de Paseo se realiza este miércoles en la Peatonal San Martín y calles aledañas con promociones en más de 50 comercios, intervenciones artísticas y actividades al aire libre. La propuesta es impulsada por el sector comercial con el acompañamiento del Municipio.
El Miércoles de Paseo volverá a transformar este miércoles la Peatonal San Martín y el microcentro de Paraná en un gran paseo comercial y cultural. La iniciativa reunirá promociones y descuentos en más de 50 comercios, espectáculos al aire libre e intervenciones artísticas, con el objetivo de incentivar las ventas y ofrecer una propuesta diferente para vecinos y visitantes.
La jornada es organizada por el Centro Comercial e Industrial de Paraná y el Paseo del Centro, con el acompañamiento de la Municipalidad. En esta edición, por tratarse del último miércoles del mes, se desarrollará bajo la modalidad Modo Feria, que permitirá extender la actividad comercial hacia las veredas y sumar propuestas recreativas durante la tarde.
Desde las 16.30, la Peatonal San Martín será escenario de distintas expresiones culturales, mientras los locales adheridos ofrecerán promociones especiales para quienes recorran el centro de la ciudad.
Una propuesta para potenciar el comercio local
El subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, Oscar Bustamante, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la actividad comercial.
"A partir de la idea de Estado facilitador que plantea la gestión de Rosario Romero, tomamos esa iniciativa para trabajarla en conjunto y potenciarla. Son promociones y descuentos que realizan más de 50 locales comerciales en Peatonal y calles aledañas. En esta oportunidad, con distintas intervenciones culturales con la idea de atraer al vecino que se acerque a la Peatonal", expresó.
La modalidad Modo Feria permitirá, además, que los comerciantes extiendan sus locales hacia la vía pública, generando un paseo más dinámico y favoreciendo el contacto directo con los clientes.
La propuesta busca combinar la experiencia de compra con actividades recreativas y culturales, en una estrategia que apunta a incrementar la circulación de personas en el microcentro y fortalecer el consumo en los negocios de cercanía.
El comercio apuesta a una mayor circulación de clientes
Desde la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná valoraron la continuidad de la iniciativa y remarcaron el impacto positivo que tiene en la actividad económica. "Con el objetivo de impulsar las ventas, los comerciantes impulsan esta movida con distintas promociones y descuentos. Además, la idea es tomar la peatonal como un paseo comercial con otros atractivos para el público", señaló Marcelo Ruggeri.
En la misma línea, Víctor Bejar destacó el acompañamiento del Municipio y la respuesta obtenida por parte de los comerciantes. "Ha habido una gran aceptación a esta iniciativa por parte de los comercios de la peatonal y aledaños. Es importante que el sector privado reciba el apoyo del Estado municipal para fomentar las ventas", afirmó.
Más de 50 comercios ofrecerán promociones
La jornada contará con la participación de más de medio centenar de locales comerciales ubicados en la Peatonal San Martín y calles cercanas. Entre ellos habrá negocios de indumentaria, calzado, perfumería, jugueterías, ópticas, joyerías, tecnología, peluquerías, veterinarias y comercios de distintos rubros.
Los establecimientos adheridos ofrecerán promociones y descuentos especiales durante toda la jornada, mientras que las intervenciones artísticas buscarán convertir al centro de Paraná en un espacio de encuentro para las familias.
Con esta nueva edición del Miércoles de Paseo, comerciantes y Municipio apuestan a consolidar una propuesta que combina beneficios para los consumidores, actividades culturales y acciones destinadas a fortalecer el movimiento económico del microcentro paranaense.
Los comercios adheridos:
Participan de esta edición: Hakuna Kids (San Martín 722), Cortassa Perfumerías (San Martín 1071), City Shoes (San Martín 693), Amika's Amikito's (San Martín 738), Maravilloso Mundo Juguetería (San Martín 826), Inti by Patri Domínguez (San Martín 714), Live Rock (25 de Mayo 1001), Privilege Calzados (San Martín 1005), Bucanero Calzados (San Martín 1046), Uomo (San Martín 1055), Aurum Joyería (San Martín 1090), Andorra (San Martín 1056), Gitana (San Martín 857), Capital Comunicaciones (San Martín 1045), La Piñata (San Martín 1141), Femme (San Martín 659 y San Martín 661), Roxton (San Martín 839), Tienda el Mago (San Martín 1177), Platino (San Martín 680), Suelitas Shoes (San Martín 1047), Cecchini (San Martín 858), Barzola (San Martín 1168), Fuxia (San Martín 1394), Simply (San Martín 638), Romina Shoes and Bags (San Martín 1039), Bloom (San Martín 728), Tuti Bell (San Martín 672), Pichi Juguetería (San Martín 644), Zoom (San Martín 682), Yuba (San Martín 650), Mei Jazmín (San Martín 637), Ring (San Martín 743), Multicosas (San Martín 713), Maldivas (Urquiza 1008), Del Mestre (25 de Junio 20), Disquerías Breyer (25 de Junio 29), GPS (Chile 301), GPS Outlet (25 de Junio 23), Mauro Sergio (Cervantes 9), Carola Indumentaria Femenina (Monte Caseros 189), Sol y Flores (Uruguay 20), Punta Tombo (Alem 57), Tequila (Cervantes 35), Orel (Gualeguaychú 13), Caprichitos (Alem 51), Tienda Saludable Mix (Uruguay 22), Eyelit (Urquiza 1028), Selplast (España 187), Óptinova (25 de Mayo 341), Liliana Mariel Hair Studio (La Paz 8), San Benito Veterinaria (Venezuela 61), Clara Lencería (25 de Junio 27), Joyería Relojería Scialocomo (Cervantes 25) y BlackBaley (Uruguay 156).