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Paraná Trabajos en la red de agua

Reparan cañerías de agua potable y hay cortes de tránsito en el centro de Paraná

Personal municipal repara cañerías de agua potable en dos sectores del casco céntrico. Las tareas obligan a interrumpir el tránsito hasta el mediodía.

29 de Julio de 2026
La zona del corte de tránsito
La zona del corte de tránsito

Personal municipal repara cañerías de agua potable en dos sectores del casco céntrico. Las tareas obligan a interrumpir el tránsito hasta el mediodía.

Personal municipal lleva adelante este miércoles trabajos de reparación en la red distribuidora de agua potable en distintos sectores del casco céntrico, lo que obliga a cortes de tránsito vehicular en las zonas afectadas.

 

Las primeras tareas se desarrollan en calle Libertad, entre España y Ernesto Bavio, donde se repara una cañería distribuidora del suministro.

 

Posteriormente, los trabajos continuarán sobre calle Italia, entre Sebastián Vásquez y Montevideo, tramo que también permanecerá inhabilitado para la circulación mientras se ejecuten las tareas.

 

Desde el Municipio estimaron que las intervenciones se extenderán hasta horas del mediodía, por lo que recomendaron a los automovilistas circular con precaución y optar por vías alternativas.

 

Asimismo, se informó que, en principio, no está previsto que las reparaciones afecten el suministro de agua potable en los sectores cercanos a las intervenciones.

Temas:

agua potable reparación de cañerías Tránsito cortes Paraná
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