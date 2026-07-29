El Niño: Ibicuy activó un plan de contingencia y reforzó obras para prevenir inundaciones

El intendente Ezequiel Maneiro confirmó a Elonce que el municipio puso en marcha un plan de contingencia ante el posible impacto del fenómeno de El Niño. Se realizan relevamientos, obras de drenaje y se acondicionan recursos para una eventual evacuación.
Ante los pronósticos sobre el evento de El Niño, la localidad de Ibicuy, en el sur entrerriano, activó un plan de contingencia y reforzó obras para prevenir inundaciones. Así lo confirmó el intendente Ezequiel Maneiro, quien explicó que el municipio ya trabaja en distintas acciones preventivas para minimizar el impacto que podrían generar las intensas lluvias pronosticadas para la primavera y eventuales crecidas.
En diálogo con Elonce, el jefe comunal indicó que el municipio comenzó a ejecutar el protocolo de contingencia con tareas de relevamiento, mantenimiento de infraestructura y coordinación con organismos provinciales y nacionales.
“Todos los municipios costeros estamos trabajando en este tema. Nosotros hemos iniciado el programa de contingencia de la municipalidad respecto a este evento que se avecina y que, por supuesto, esperemos que sea leve", sostuvo.
Relevamientos, obras y preparación de recursos
Entre las primeras medidas, Maneiro señaló que se inició un censo en la zona de islas frente a Ibicuy, un sector donde la jurisdicción es compartida con la provincia de Buenos Aires. El relevamiento es realizado en conjunto por el municipio, Prefectura y el sistema de salud.
Además, anunció que en los próximos días comenzarán trabajos simultáneos para mejorar el escurrimiento del agua en distintos puntos de la localidad. "Se van a iniciar obras simultáneas en distintos drenajes internos de la localidad, con máquinas retro, tanto del municipio como de empresas que nos colaboran", explicó.
El intendente agregó que también se reparó el sistema de bombeo del dique de Ibicuy y que se instalará una nueva bomba sobre el sector que da al río. Paralelamente, el municipio gestiona con la Provincia la provisión de insumos para afrontar una eventual emergencia, entre ellos colchones, frazadas, alimentos, bolsas y nylon, además de definir un posible centro de evacuación.
Información oficial para evitar alarmas
Consultado sobre los pronósticos, Maneiro indicó que el municipio trabaja exclusivamente con información suministrada por organismos oficiales, como Defensa Civil de Entre Ríos y la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
"Desde el municipio tenemos como premisa que la información que se le brinde al vecino tiene que ser oficial, adecuada, para no generar situaciones de pánico, por decirlo de alguna manera, ni tampoco darle liviandad a este tema", remarcó.
Asimismo, explicó que otra prioridad es mantener en condiciones los desagües pluviales para afrontar las lluvias previstas. "Teniendo en cuenta que se prevé un piso de 500 milímetros en el trimestre de primavera, debemos tener nuestros drenajes internos acordes y que puedan conducir el agua de lluvia de la mejor manera para que no afecte a los vecinos", expresó.
Un censo para planificar una eventual evacuación
El relevamiento en la zona de islas contempla distintos aspectos. Prefectura recopila información poblacional para conocer cuántas personas viven en cada sector y facilitar una eventual evacuación.
En tanto, el personal de Salud verifica calendarios de vacunación y registra a personas con enfermedades crónicas, mientras que el municipio releva la situación social de cada familia para organizar una posible asistencia.
Para Maneiro, la principal ventaja es contar con tiempo para prepararse. "La información a tiempo que se viene dando nos permite a los municipios y, por supuesto, a la gente también, tomar decisiones con tiempo y no ya con una situación de emergencia por crecidas o por lluvias permanentes", afirmó.
Evitar el aislamiento de la localidad
El intendente recordó que Ibicuy ya sufrió importantes consecuencias durante las inundaciones de 2016, especialmente en la producción ganadera y en la conectividad vial.
También evocó episodios históricos en los que la localidad quedó aislada por tierra. "Lo que tenemos que cuidar, si tenemos un fenómeno importante, es justamente la conectividad terrestre que tiene Ibicuy hacia Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, porque si no quedamos aislados como nos ocurrió en el '83 y también en el '98", señaló.
En esos casos, recordó, el único medio de salida fue el tren habilitado especialmente durante la emergencia.
Turismo, producción y trabajo conjunto
Maneiro reconoció que existe preocupación entre los vecinos, principalmente por el posible impacto sobre el turismo y la actividad ganadera.
"La gente de los campos está tomando sus recaudos, están viendo de vender eventualmente hacienda o de trasladarla. No hay campo cercano alto y lo que hay ya está ocupado", explicó.
Finalmente, destacó el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado. "Hemos tenido reuniones con Defensa Civil, con Hidráulica de Provincia. Hay comunicación buena y de calidad, que permite a los vecinos evacuar dudas y llevarse información que les sirva a ellos, que es lo más importante para nosotros", concluyó. Elonce.com