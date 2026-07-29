PAMI facilita la atención en sus agencias con un nuevo sistema de turnos online

Los afiliados de PAMI pueden solicitar por internet un turno para recibir atención en las agencias del organismo. La gestión está disponible desde la aplicación y el portal MiPami, además del sistema de turnos habilitado en la página oficial.

La herramienta permite seleccionar el trámite, la dependencia, la fecha y el horario de atención. De esta manera, los jubilados y pensionados pueden concurrir directamente en el momento asignado y reducir la espera en las oficinas.

Este sistema está destinado a las gestiones administrativas que requieren atención presencial. No debe confundirse con los turnos médicos, que generalmente deben solicitarse directamente ante el profesional, centro de salud o prestador correspondiente.

Cómo sacar un turno en PAMI

Para comenzar, el afiliado debe ingresar a Mi PAMI desde la aplicación para teléfonos celulares o desde el portal web. También puede utilizar la sección “Turno para Agencia” disponible en la página del organismo.

El sistema solicita el número de afiliación y el Documento Nacional de Identidad. El número de afiliación tiene 14 dígitos y aparece en la parte inferior de la credencial, incluidos los últimos dos números que figuran después de la barra.

Una vez identificado, el usuario debe seleccionar el trámite que necesita realizar. Luego podrá elegir una agencia y consultar las fechas y los horarios disponibles. Antes de finalizar, tendrá que verificar sus datos y confirmar la reserva.

El comprobante podrá descargarse o conservarse en formato digital para presentarlo el día de la atención. Si la persona no puede concurrir, el sistema también ofrece opciones para consultar o cancelar la cita.

Qué trámites requieren atención presencial

Los turnos para agencias pueden utilizarse para gestiones vinculadas con afiliaciones, actualización de información personal, presentación de documentación, consultas administrativas, reclamos y otros procedimientos que necesitan la presencia del titular o de su representante.

Sin embargo, antes de reservar una cita, PAMI recomienda consultar su apartado de Trámites Web. Distintas solicitudes, como el cambio de médico de cabecera, el seguimiento de expedientes y algunas gestiones relacionadas con prestaciones, pueden iniciarse o completarse desde un celular, una tableta o una computadora.

La plataforma Mi PAMI también permite acceder a la credencial digital, consultar recetas electrónicas y órdenes médicas, revisar la cartilla de prestadores y encontrar información sobre el médico de cabecera. Su utilización es gratuita y no requiere intermediarios.

Para evitar inconvenientes, los afiliados deben ingresar únicamente desde los canales oficiales del organismo y no compartir contraseñas ni información personal con terceros. Cuando otra persona realiza la gestión, deberá verificar previamente si puede intervenir como familiar, allegado o apoderado.