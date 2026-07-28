Quini 6 sorteará un premio de 3 millones de dólares que sale o sale: cómo participar

El Quini 6 realizará un sorteo histórico con motivo de su 38° aniversario y pondrá en juego un premio extraordinario de 3 millones de dólares libres de impuestos bajo la modalidad "sale o sale". El tradicional juego de la Lotería de Santa Fe llevará adelante esta edición especial el domingo 9 de agosto, con la particularidad de que el pozo no quedará vacante y será adjudicado obligatoriamente a uno o varios apostadores.

La propuesta busca convertirse en uno de los sorteos más importantes en la historia del juego y se sumará a los pozos habituales de las distintas modalidades del Quini 6, ofreciendo así una oportunidad inédita para los apostadores de todo el país.

Foto: Elonce.

Desde la Lotería de Santa Fe explicaron que el premio será abonado en pesos argentinos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del viernes 7 de agosto de 2026.

Un premio garantizado que no quedará vacante

A diferencia de otros sorteos, en esta oportunidad el premio extraordinario se entregará indefectiblemente. Si ningún apostador logra acertar los seis números sorteados, el pozo será distribuido entre quienes obtengan la mayor cantidad de aciertos, tal como establece la modalidad "Siempre Sale".

Esto significa que el premio podrá ser cobrado por un único ganador o repartirse entre varios apostadores, dependiendo del resultado que arroje el sorteo del próximo domingo 9 de agosto.

Foto: Elonce.

El vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, explicó el objetivo de esta iniciativa y destacó la importancia de innovar para mantener vigente el interés del público.

"Creemos que es necesario apuntalar permanentemente el producto y, en esta oportunidad, la idea de ofrecer un premio en dólares y libres de impuestos consideramos que puede ser de impacto positivo para la venta del producto", sostuvo el funcionario.

Hasta cuándo se puede jugar

Quienes deseen participar del sorteo extraordinario podrán realizar su apuesta hasta el sábado 8 de agosto a las 21. A partir de ese momento quedará cerrada la recepción de jugadas para el evento especial.

Además del pozo de 3 millones de dólares bajo la modalidad "Siempre Sale", el sorteo incluirá los pozos acumulados correspondientes a las modalidades tradicionales del Quini 6, por lo que habrá múltiples oportunidades de obtener premios.

El monto del premio extraordinario será convertido a pesos argentinos utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes 7 de agosto, tal como informó oficialmente la Lotería de Santa Fe.

Cómo se juega al Quini 6

El mecanismo del Quini 6 continúa siendo el habitual. Cada participante debe seleccionar seis números comprendidos entre el 00 y el 45 inclusive para participar de las modalidades que desee jugar.

Entre las opciones disponibles se encuentran Tradicional Primer Sorteo, La Segunda del Quini, Revancha, Siempre Sale y Extra, cada una con sus propios pozos y condiciones de adjudicación.

Actualmente, el valor de la apuesta es de $4.000 y puede realizarse en cualquiera de las agencias oficiales de quiniela habilitadas en todo el país.