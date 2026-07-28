Abrieron las inscripciones para los talleres gratuitos en la Vecinal Güiraldes y lanzaron colecta para el Día del Niño

La Vecinal Güiraldes abrió este martes las inscripciones para los talleres gratuitos del segundo semestre que se dictarán en el Centro Comunitario Ricardo Güiraldes. La propuesta incluye los tradicionales espacios de tejido y un nuevo taller de pintura y manualidades, cuyas clases comenzarán el próximo 3 de agosto.

"Hoy empezamos a anotar para los talleres porque ahora son cuatrimestrales. Terminamos una etapa y comenzamos otra", explicó una de las referentes de la institución.

Las actividades se desarrollarán en el horario de 14 a 18 y están destinadas a vecinos interesados en aprender oficios y desarrollar actividades recreativas.

Nuevo taller de pintura y manualidades

La tallerista explicó que para inscribirse únicamente se requiere presentar fotocopia del DNI y del CUIL.

Respecto de los contenidos, detalló que el nuevo espacio comenzará con las técnicas básicas de pintura y luego avanzará hacia distintas propuestas de manualidades. "Vamos a realizar todo lo que es pintura. Después vienen las manualidades: pintura sobre tela, madera, vidrio y distintas técnicas", indicó.

La propuesta busca brindar herramientas que permitan tanto el aprendizaje recreativo como la posibilidad de generar una salida laboral.

Un espacio para aprender y compartir

Durante la jornada de inscripción, varias participantes destacaron el impacto que los talleres tuvieron en sus vidas.

Graciela, quien ya participa del taller de tejido y ahora se anotó en pintura, aseguró: "Para mí es un cambio total. En vez de estar encerrada, ya que soy jubilada, salgo a pasarla bien con las chicas. Nos divertimos, conversamos, trabajamos y es un despeje de la mente".

Por su parte, Vivi remarcó el valor de la capacitación gratuita. "Agradezco totalmente a la gestión de Toti por todos los cursos. Aprendí a formarme como mujer, como persona, y hoy tengo mi propio emprendimiento. Si tenés que pagar un curso de macramé, tejido o pintura es carísimo. Invito a todas las señoras que están en sus casas porque esto es gratuito y también sirve como medio de trabajo para tener un ingreso más", expresó.

Otra de las asistentes, Mabel, también valoró el espacio comunitario. "Nos divertimos, la pasamos bien y aprendo mucho. Hice marroquinería, tejido, macramé y ahora voy a hacer este taller", comentó.

Campaña solidaria para el Día del Niño

Además de las inscripciones, desde la Vecinal Güiraldes informaron que ya comenzó la colecta de juguetes, golosinas y donaciones para el festejo del Día del Niño, previsto para el 21 de agosto.

Las cajas para recibir donaciones fueron distribuidas en distintos comercios e instituciones, entre ellos Supermercado Fontana, Club Universitario, Club Neuquén, Cachi Polirrubro, Nelda Librería y el gimnasio New Gym de Teresa Gómez.

"Todo lo que nos quieran donar será bienvenido porque vienen muchos chicos", señalaron desde la organización.

Vecinal Güiraldes: Abren inscripciones para talleres del segundo semestre

Finalmente, también solicitaron la colaboración de la comunidad con la donación de un dispenser de agua y una mesa para el funcionamiento del centro comunitario, elementos que, según explicaron, necesitan ser reemplazados por el desgaste del uso.

Quienes deseen colaborar o solicitar más información pueden comunicarse al 155-144929. Desde la institución agradecieron el acompañamiento de Elonce y recordaron que el año pasado, gracias a la difusión de una campaña solidaria, lograron conseguir una bicicleta nueva para un niño con autismo.