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Política Llamó a profundizar el federalismo productivo

Región Centro: Frigerio defendió el federalismo y pidió eliminar impuestos distorsivos

Frigerio asumió la presidencia pro témpore de la Región Centro durante la cumbre realizada en San Francisco. Reivindicó el trabajo conjunto con Córdoba y Santa Fe, defendió el federalismo, pidió reducir impuestos distorsivos y planteó desafíos comunes en infraestructura, educación y producción.

28 de Julio de 2026
Rogelio FrigerioFederalismo
Rogelio FrigerioFederalismo

REDACCIÓN ELONCE

Frigerio asumió la presidencia pro témpore de la Región Centro durante la cumbre realizada en San Francisco. Reivindicó el trabajo conjunto con Córdoba y Santa Fe, defendió el federalismo, pidió reducir impuestos distorsivos y planteó desafíos comunes en infraestructura, educación y producción.

Rogelio Frigerio asumió este martes la presidencia pro témpore de la Región Centro y convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe para consolidar un modelo de desarrollo basado en la producción, el federalismo y la competitividad. El acto se realizó en la ciudad cordobesa de San Francisco, donde el mandatario recibió la conducción del bloque regional de manos de su par Martín Llaryora, acompañado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

 

Durante un discurso de casi 12 minutos, Frigerio destacó el fortalecimiento institucional alcanzado por la Región Centro en los últimos años y sostuvo que las tres provincias tienen la responsabilidad de convertirse en un ejemplo para el resto del país.

 

"Tenemos la enorme responsabilidad de gobernar bien nuestras provincias para ser el faro que necesita el país y demostrar hacia dónde tiene que ir la Argentina: hacia la cultura del trabajo, del esfuerzo y del mérito", afirmó.

Un homenaje a los impulsores de la Región Centro

 

El gobernador recordó los casi 30 años de historia de la Región Centro y rindió homenaje a quienes impulsaron su creación.

 

Mencionó a los exgobernadores Jorge Obeid, Jorge Busti y Ramón Mestre, quienes promovieron la integración regional a fines de la década de 1990. "Hace casi 30 años pusieron el primer mojón de la región más potente de nuestro país", expresó.

 

Asimismo, consideró que durante los últimos dos años y medio las provincias dieron "un salto de calidad institucional", consolidando mecanismos permanentes de trabajo conjunto.

 

"Hoy somos tres amigos gobernando nuestras provincias, pero la institucionalización de los procesos es lo que garantizará la continuidad de este proyecto", sostuvo.

Federalismo y una agenda compartida

 

Frigerio afirmó que el verdadero desarrollo federal depende cada vez más de la capacidad de gestión de las provincias. “De eso se trata la política, de generar soluciones para los ciudadanos, de que la gente pueda vivir mejor. Sin duda, nosotros necesitamos que a la Argentina como país le vaya bien. Sin duda necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien”, destacó y fue aplaudido por los presentes.

 

"La calidad de vida de la gente se define en los territorios, con la salud, la educación, la seguridad, la justicia y la infraestructura que brindan las provincias y los municipios", remarcó.

 

En ese sentido, destacó el intercambio permanente entre los tres gobiernos para compartir experiencias y resolver problemas comunes. "Cuando mis ministros me traen un problema, siempre les pregunto si consultaron cómo lo resolvieron Santa Fe y Córdoba", contó.

Frigerio asumió la presidencia de la Región Centro

El reclamo por las retenciones y los impuestos

 

Uno de los principales ejes del discurso estuvo centrado en la presión tributaria sobre el sector productivo. “Hemos dado también peleas en común, quizá la más emblemática, la que tiene más notoriedad mediática, es esa pelea que dimos desde el primer momento para decirle no a las malditas retenciones en nuestro país”, recordó Frigerio.

 

De hecho, el gobernador reiteró el rechazo de la Región Centro a las retenciones y reclamó un cronograma concreto para su eliminación. "Entendemos que no es un proceso sencillo, pero exigimos un cronograma concreto de reducción de las retenciones, un impuesto que afecta profundamente a nuestras tres provincias", manifestó.

 

Al mismo tiempo, sostuvo que las provincias y los municipios también deben avanzar en la eliminación de tributos considerados distorsivos. "Tenemos que sentarnos en una mesa para eliminar de cuajo los impuestos distorsivos en todos los niveles del Estado", afirmó.

Infraestructura, educación e inteligencia artificial

 

El mandatario entrerriano enumeró los principales desafíos que comparte la Región Centro. Entre ellos mencionó la mejora de la infraestructura vial y energética, la modernización del sistema educativo y el desarrollo de la economía del conocimiento.

 

Respecto del estado de las rutas nacionales, insistió en que las provincias están dispuestas a asumir esa responsabilidad si la Nación no ejecuta las obras. "Si no van a arreglar las rutas, pásennoslas a nosotros. No porque tengamos plata, sino porque no tenemos otra opción", aseguró.

 

También destacó la necesidad de preparar a los estudiantes para los cambios tecnológicos impulsados por la inteligencia artificial y confirmó la firma de un acuerdo regional para mejorar la evaluación de los aprendizajes.

Hidrovía y preparación ante el fenómeno de El Niño

 

Frigerio celebró la incorporación de Entre Ríos al esquema de decisiones sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay y reclamó que las provincias tengan participación activa en ese ámbito estratégico. "Las provincias tienen que tener un lugar en las mesas donde se definen las cuestiones más importantes del país", sostuvo.

 

Asimismo, señaló que los tres gobiernos ya trabajan coordinadamente para enfrentar los efectos del fenómeno climático de El Niño. "Tenemos que estar más hermanados que nunca para amortiguar el impacto del cambio climático sobre nuestros vecinos", indicó.

"Recibo una Región Centro más fuerte"

 

Al cerrar su discurso, Frigerio agradeció la confianza de sus pares y asumió el compromiso de continuar fortaleciendo el proceso de integración regional.

 

"Recibo una Región Centro mucho más fuerte, más consolidada y más activa que la que encontramos cuando llegamos, y espero entregarla al menos en esas mismas condiciones", concluyó.

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