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Policiales Solicitud de paradero

Buscan a un joven de 17 años que se retiró de su casa en Paraná y no regresó

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la comunidad para localizar a Joaquín Almada Colman, de 17 años, quien fue visto por última vez el domingo, cuando salió de su domicilio.

28 de Julio de 2026
Buscan a un joven de 17 años.
Buscan a un joven de 17 años. Foto: (PJER).

REDACCIÓN ELONCE

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la comunidad para localizar a Joaquín Almada Colman, de 17 años, quien fue visto por última vez el domingo, cuando salió de su domicilio.

Buscan a un joven de 17 años que se retiró de su vivienda en Paraná el domingo 26 de julio y, desde ese momento, su familia no volvió a tener contacto con él. Se trata de Joaquín Almada Colman.

 

Piden colaboración para encontrarlo

 

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes pidió que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800-444-6372) o a la División Minoridad (0343-4209195).

Temas:

paradero joven Paraná
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