Un hombre ingresó por el techo de una vivienda y fue reducido por el propietario en Paraná

Un hombre que habría intentado ingresar a robar a una vivienda por el techo fue detectado y reducido por un vecino durante la madrugada de este martes en Paraná. El hecho ocurrió alrededor de las 4.45 en la zona de calle Coronel Uzin.

El vecino advirtió la presencia del sospechoso mediante las cámaras de seguridad. En las imágenes observó cómo descendía desde el techo de una propiedad lindera hacia su patio trasero, por lo que detuvo a un móvil policial que realizaba recorridas preventivas y comunicó lo sucedido.

Los efectivos de la Comisaría 10ª comenzaron a recorrer el sector para localizarlo. Poco después, el damnificado encontró sobre el techo de la vivienda un par de zapatillas que el sospechoso habría abandonado durante su desplazamiento.

El sospechoso habría intentado atacarlo

Minutos más tarde, el vecino volvió a comunicarse con la Policía para informar que había localizado al hombre y que intentaba retenerlo. Según el parte oficial, el sospechoso se resistió y extrajo un arma blanca que llevaba entre sus prendas.

Con el cuchillo habría intentado lesionar al damnificado, quien respondió con golpes de puño y logró reducirlo. El particular lo mantuvo contenido hasta que se concretó la intervención policial.

La zona del hecho.

Antes de ser detenido, el sospechoso intentó escapar trepando un tapial de aproximadamente dos metros. Durante esa maniobra resbaló y cayó hacia el interior de otra vivienda.

Quedó alojado en la Alcaidía

La Fiscalía dispuso que el detenido fuera trasladado al Hospital San Martín para recibir asistencia por las lesiones que presentaba. Una vez finalizada la atención médica, quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales.

Personal de Policía Científica realizó fotografías y tareas planimétricas en las viviendas involucradas. También fue secuestrado un cuchillo tipo Tramontina que habría sido utilizado durante la amenaza.

El hombre quedó a disposición de la Justicia en una causa iniciada por violación de domicilio y amenazas calificadas por el uso de un arma blanca. La investigación continuará para reconstruir la secuencia completa y establecer cómo ingresó a las propiedades.