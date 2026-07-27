Volvieron a robar en el predio "Los Naranjitos": delincuentes se llevaron 40 metros de alambrado

Robo en Los Naranjitos. El predio ubicado en Paraná volvió a ser escenario de un nuevo hecho de inseguridad luego de que delincuentes sustrajeran 40 metros de alambrado. El episodio ocurrió en las últimas 24 horas y quedó registrado por las cámaras de seguridad, que captaron a tres personas retirándose del lugar con el material robado. Con este nuevo hecho, ya son 27 los robos denunciados en el predio.

De acuerdo con las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia, los sospechosos caminaron cargando el voluminoso rollo de alambrado por Monseñor Abel Bazán y Bustos en dirección hacia avenida Churruarín, sin que fueran interceptados durante la huida.

El nuevo episodio volvió a poner de manifiesto la preocupación de los responsables del predio, que desde hace tiempo denuncian reiterados ataques contra las instalaciones y los constantes perjuicios que generan este tipo de hechos.

Un problema que se repite

Según se informó, el alambrado sustraído tenía una extensión aproximada de 40 metros, un elemento de gran tamaño cuya extracción demandó tiempo y esfuerzo. Aun así, los delincuentes lograron retirarlo del lugar y escapar con él.

Foto: Elonce.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia y serán una pieza importante para intentar identificar a los autores del robo. En las imágenes puede observarse a tres personas trasladando el alambrado por la vía pública tras abandonar el predio.

Con este nuevo episodio, el establecimiento alcanzó la preocupante cifra de 27 robos, una situación que genera malestar entre quienes desarrollan actividades en el lugar y obliga a reforzar permanentemente las medidas de seguridad para intentar evitar nuevos ataques.