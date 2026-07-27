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Policiales Inseguridad en Paraná

Volvieron a robar en el predio "Los Naranjitos": delincuentes se llevaron 40 metros de alambrado

El predio volvió a sufrir un hecho de inseguridad luego de que delincuentes sustrajeran 40 metros de alambrado. Las cámaras de seguridad registraron a tres personas mientras escapaban con el material y el episodio ya suma 27 robos en el lugar.

27 de Julio de 2026
Robaron en el predio Naranjitos
Robaron en el predio Naranjitos Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El predio volvió a sufrir un hecho de inseguridad luego de que delincuentes sustrajeran 40 metros de alambrado. Las cámaras de seguridad registraron a tres personas mientras escapaban con el material y el episodio ya suma 27 robos en el lugar.

Robo en Los Naranjitos. El predio ubicado en Paraná volvió a ser escenario de un nuevo hecho de inseguridad luego de que delincuentes sustrajeran 40 metros de alambrado. El episodio ocurrió en las últimas 24 horas y quedó registrado por las cámaras de seguridad, que captaron a tres personas retirándose del lugar con el material robado. Con este nuevo hecho, ya son 27 los robos denunciados en el predio.

 

De acuerdo con las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia, los sospechosos caminaron cargando el voluminoso rollo de alambrado por Monseñor Abel Bazán y Bustos en dirección hacia avenida Churruarín, sin que fueran interceptados durante la huida.

 

 

El nuevo episodio volvió a poner de manifiesto la preocupación de los responsables del predio, que desde hace tiempo denuncian reiterados ataques contra las instalaciones y los constantes perjuicios que generan este tipo de hechos.

 

Un problema que se repite

 

Según se informó, el alambrado sustraído tenía una extensión aproximada de 40 metros, un elemento de gran tamaño cuya extracción demandó tiempo y esfuerzo. Aun así, los delincuentes lograron retirarlo del lugar y escapar con él.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia y serán una pieza importante para intentar identificar a los autores del robo. En las imágenes puede observarse a tres personas trasladando el alambrado por la vía pública tras abandonar el predio.

 

Con este nuevo episodio, el establecimiento alcanzó la preocupante cifra de 27 robos, una situación que genera malestar entre quienes desarrollan actividades en el lugar y obliga a reforzar permanentemente las medidas de seguridad para intentar evitar nuevos ataques.

Temas:

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