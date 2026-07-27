Convenio para espectáculos en el Estadio Grella: Patronato firmó el contrato con una productora

El convenio para espectáculos en el Estadio Grella fue una de las principales novedades que confirmó el presidente de Patronato, Adrián Bruffal, durante una entrevista en el streaming oficial "La Casa de Patrón". El dirigente anunció que la institución concretó la firma del contrato con una empresa que se encargará de desarrollar espectáculos culturales en el estadio, una iniciativa que forma parte de un proyecto de crecimiento institucional a largo plazo.

“Ya se firmó el contrato con la empresa que tiene que ver con los espectáculos culturales”, afirmó Bruffal al dar a conocer la noticia, que representa un nuevo paso dentro de la estrategia de diversificación de ingresos que impulsa la dirigencia rojinegra.

Foto: Elonce.

El presidente explicó que el proceso demandó varios meses de trabajo y análisis antes de alcanzar un acuerdo definitivo. “Eso ha llevado mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de análisis de los convenios y muchas horas de trabajo. Nosotros lo que estamos pensando en un club a largo plazo porque creemos que con estas nuevas herramientas que tiene la institución, puede seguir creciendo en servicios y lo que más necesita el club es ampliar su masa societaria”, sostuvo.

Un proyecto pensado para fortalecer al club

Bruffal remarcó que la intención de la comisión directiva es generar nuevas alternativas que permitan fortalecer la economía de Patronato sin perder de vista el crecimiento institucional. La posibilidad de utilizar el Estadio Grella como sede de espectáculos deportivos y culturales apunta justamente a incrementar los recursos y ofrecer nuevos servicios para los socios.

La iniciativa se enmarca en un contexto económico complejo para las instituciones deportivas, que deben buscar herramientas para sostener su funcionamiento y afrontar los desafíos financieros que atraviesa el país.

En ese sentido, el dirigente también se refirió al momento económico que vive la entidad y reconoció que la coyuntura obligó a adoptar medidas para preservar el equilibrio financiero. “Hoy la Argentina está con una económica de recorte, le pasa a las familias, a cualquier empresa, al Gobierno y los clubes no estamos exentos a esto. Las herramientas que uno pensó no se están dando porque las situaciones no se están dando, como cualquier empresa con la que hablas, que están complicados. En el club tomamos medidas para que el club no esté complicado”, expresó, en referencia a decisiones como la reducción horaria de empleados y otras acciones adoptadas recientemente.

El presente futbolístico y su situación personal

Durante la entrevista, Bruffal también analizó el rendimiento del equipo en la Primera Nacional y reconoció que los resultados no son los esperados. Sin embargo, transmitió confianza en el plantel y en el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Candia.

Foto: Instagram oficial de Midland.

“Se sale trabajando. Tenemos de los mejores planteles de la categoría, un cuerpo técnico de la casa que conoce la categoría y vamos a salir de esta”, afirmó, al mostrar su respaldo al proyecto deportivo pese al presente irregular del conjunto rojinegro.

El dirigente también aclaró las versiones que circularon sobre una posible licencia al frente de la institución y explicó que la situación respondió exclusivamente a cuestiones personales vinculadas a su salud. “Estoy en un proceso, tengo cirugía programa y después pensar en la recuperación”, indicó. Luego agregó: “Este club es de fútbol y genera un montón de situaciones. Tenemos pasión y se traslada. Esto genera cuestiones de alegrías y tristezas”, al referirse a las distintas interpretaciones que surgieron en torno a su ausencia.

La realidad institucional de Patronato

Bruffal también fue consultado sobre las diferencias internas dentro de la dirigencia y descartó que exista una crisis institucional en Patronato. Reconoció que, como ocurre en cualquier ámbito democrático, existen distintas miradas sobre algunos temas, aunque negó enfrentamientos que afecten el funcionamiento del club.

Foto: Elonce.

“Hay posiciones encontradas en cuestiones en un ámbito de compañerismo donde se ejerce la democracia. Problemas internos en Patronato no hay de ninguna índole. Todos somos hinchas y es lo más importante, después, solo tuve que tomarme días de descanso por la salud”, aseguró.

De esta manera, el presidente de Patronato ratificó que la institución busca proyectarse hacia el futuro mediante nuevas fuentes de ingresos, como el convenio para espectáculos en el Estadio Grella, mientras intenta superar el complejo presente deportivo y mantener el equilibrio económico en un escenario desafiante para los clubes del fútbol argentino.