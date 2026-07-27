Infantino defendió la organización del Mundial y respondió a las críticas: "Mientras ustedes dividen, nosotros unimos"

Una semana después de la final del Mundial 2026, que coronó a España como campeón en el certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, difundió una extensa carta en la que defendió la organización del torneo, respondió a los cuestionamientos que recibió la competencia y reivindicó el papel del fútbol como herramienta de unión entre los pueblos.

El dirigente dedicó buena parte de su mensaje a quienes criticaron el campeonato durante las últimas semanas. Con un tono contundente, sostuvo que las polémicas no lograron opacar el desarrollo del certamen y lanzó una de las frases más fuertes del comunicado: "Mientras ustedes dividen, nosotros unimos".

Infantino afirmó que el Mundial reunió a millones de personas alrededor del planeta y lamentó que quienes cuestionaron la competencia, según su visión, no hayan podido disfrutar del evento deportivo.

Un mensaje directo contra las críticas

"A todos los que extrañaron nuestro hermoso deporte, las emociones, las celebraciones, las risas, las lágrimas, las decepciones y la alegría. A todos los que extrañaron ver a niños, bebés, abuelos y padres reunirse para disfrutar de este hermoso deporte, les pido disculpas porque los partidos ya terminaron y lamento que se hayan perdido toda esa alegría y unión", escribió.

Luego agregó: "Lamento que, cegados por el odio y las críticas, se lo hayan perdido todo".

El presidente de la FIFA también apuntó directamente contra periodistas y usuarios que cuestionaron la organización del campeonato. "A aquellos que, detrás de sus plumas y papeles, detrás de sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que mientras ustedes están sentados atrás, nosotros en la FIFA estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo".

El dirigente contrastó esa tarea con el trabajo realizado durante el torneo. "Mientras ustedes se esconden, nosotros recorremos las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablando con los aficionados, interactuando con la gente y garantizando la seguridad de todos. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos".

"Cero violencia, solo alegría"

En otro tramo del mensaje, Infantino sostuvo que el Mundial transcurrió en un clima de convivencia ejemplar y destacó las cifras de asistencia y seguridad registradas durante la competencia.

"La gente se reunió en familias, como aficionados, como uno solo", expresó.

A continuación aseguró: "No experimentamos violencia, ni incidentes, 100% de seguridad, ¡solo alegría y felicidad!".

El presidente de la FIFA afirmó además que "siete millones de personas de más de 200 países disfrutaron del torneo en 16 ciudades y estadios fantásticos: cero incidentes, cero hostilidad, cero violencia, solo alegría, emociones, felicidad, unidad y compañerismo. Todos estuvieron a salvo, seguros y felices".

También destacó que miles de millones de personas siguieron la Copa del Mundo desde sus hogares "compartiendo momentos de amor por el fútbol con amigos y familiares, momentos llenos de alegría, emociones, felicidad, unidad y unión".

Infantino añadió que "prácticamente todas las celebridades mundiales de la música, el cine, el entretenimiento y el deporte asistieron, disfrutando del evento y compartiendo tiempo con sus fans". Además, agradeció el trabajo de los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá, de las fuerzas de seguridad, del equipo organizador de la FIFA y especialmente de los miles de voluntarios que participaron del certamen.

La defensa del caso Balogun y de las decisiones arbitrales

Otro de los ejes del comunicado estuvo vinculado a las críticas por algunas decisiones arbitrales y disciplinarias registradas durante el torneo, especialmente el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun, cuya tarjeta roja fue posteriormente retirada antes del encuentro de octavos de final frente a Bélgica.

Infantino defendió ese procedimiento y cuestionó la reacción de quienes lo criticaron.

"Las decisiones arbitrales 'discutibles' o las sanciones disciplinarias 'extrañas', como por ejemplo las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo", sostuvo.

Y añadió: "Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican".

El ejemplo de Irán y el poder del fútbol

En la parte final de su reflexión, Infantino utilizó el caso de la selección de Irán para ejemplificar el rol integrador que, según consideró, tuvo el Mundial.

"Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto", escribió.

Luego recordó que la delegación iraní pudo ingresar sin inconvenientes a Estados Unidos pese al complejo contexto político internacional.

"Mientras ustedes propagaban el odio, nosotros trabajábamos incansablemente para unir a dos países en guerra. Irán entró a Estados Unidos sin incidentes ni conflictos. Cuando el equipo iraní comenzó a jugar, todos los cánticos en su contra se convirtieron en una sola canción. Los aficionados se convirtieron en el país, se convirtieron en el equipo y apoyaron a la selección iraní. Este es el poder del fútbol".

El dirigente insistió en que "el equipo iraní recibió visas para entrar porque el fútbol se trata de paz. No se trata de política. El fútbol se trata de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación".

Finalmente, destacó que también se concedieron visas a delegaciones de países que atravesaban conflictos sanitarios o políticos y sostuvo que eso permitió brindar esperanza a millones de personas.

"Mencionaste a las pocas personas a las que se les denegó la visa y pasaste por alto a los millones a los que se les aprobó, procedentes de todas partes del mundo. Porque el fútbol une al mundo, y quedó demostrado de forma contundente este verano", concluyó.